[VIDEO] Luis "Mago" Jiménez revela por qué pensó en dejar Palestino

El volante Luis Jiménez continuará en Palestino durante este 2019, temporada en la que uno de los grandes desafíos de los “árabes” será la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Independiente Medellín en segunda fase.

Sin embargo, en declaraciones a El Mercurio , el “Mago” sorprendió al reconocer que pensó en dejar la institución de La Cisterna.

“Estaba viendo qué equipo iban a hacer los dirigentes. Es decir, si se iban a reforzar de buena manera para enfrentar el año. Si iban a armar un equipo para pelear el descenso, como el año pasado, no habría seguido ‘nica’. No me iba a quedar a sufrir, aunque en el fútbol nunca se sabe”, expresó el jugador de 34 años.

[VIDEO] La deuda del "mago" Jiménez

De cara a la llave frente a los colombianos, Jiménez tiene claro sus objetivos. “Nosotros esperamos entrar a la fase de grupos, por más complicado que parezca. Con los refuerzos que llegaron, algo se puede hacer. Eso sí, aún considero que faltan más jugadores para enfrentar el plano internacional y el torneo local”, afirmó.

Finalmente el mediocampista aseguró que todavía no piensa en dejar el fútbol. “Por el momento no pienso en retirarme, así como tampoco descarto volver a salir del país. Italia y Medio Oriente siempre son opciones. Pretendo seguir jugando mientras me den las piernas”, afirmó.