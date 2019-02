Garín triunfa en su debut en el ATP de Sao Paulo

Un buen resultado obtuvo Christian Garín en su estreno en el torneo ATP de Sao Paulo este lunes.

Si bien, el número 92 del mundo, demoró en sentirse cómodo en la pista de tierra del Gimnasio Ibirapuera, pero tras llevarse el primer set en el tie break, superó las dificultades y le endosó un 6-2 en el segundo a Sousa, 101 del ranking, para completar una hora y 21 minutos de partido.

Con este triunfo, Garín se verá ahora con el vencedor del duelo entre el joven español Jaume Munar y el brasileño Pedro Sakamoto, que se enfrentan el martes.

Más disputado fue el choque entre Carballés (111) y Marterer (97), quien comenzó imponiéndose por 6-3 en el primer set, pero fue víctima después del despertar del español, que acabó llevándose el partido tras casi dos horas de juego.

"Él sacó bien en el primer set y yo fallé bastante. Tuve oportunidades de romper el servicio, pero no lo conseguí. A partir del segundo, me sentí mejor, conseguí ser más agresivo y casi no fallé más", valoró después Carballés.

El joven nacido en Canarias, de 25 años, se verá ahora con Guido Pella, tercer sembrado en Sao Paulo.

En el cuarto de los cruces de este primer día, el argentino Marco Trungelliti conquistó su plaza en segunda ronda gracias a su trabajada victoria frente al japonés Taro Daniel, al que acabó eliminando tras casi tres horas de partido.

Este martes se disputarán la mayoría de duelos restantes de primera ronda en el cuadro individual, entre los que destaca el cruce entre el español Albert Ramos y el argentino Facundo Bagnis o el del boliviano Hugo Dellien -sensación la semana pasada en Rio al convertirse en el primer tenista de su país en vencer un partido de la llave principal de un ATP 500 en 35 años- y Pedro Martínez.

Conoce los resultados del lunes en el torneo ATP de Sao Paulo:

Primera ronda: