El hilarante audio filtrado de Marcelo Ríos con un particular “consejo” a Hans Podlipnik

Marcelo Ríos vuelve a dar que hablar luego de que se filtraran audios donde le entrega particulares “consejos” a Hans Podlipnik, integrante del equipo chileno de Copa Davis.

“¿Sabí lo que más me calienta la hueá? Que te sacai la chucha, soy más profesional que la mierda, no comís mierda, te acostai a las seis de la tarde, te levantai a las tres de la mañana, hacís todo bien y erís como la callampa y te va como el hoyo y esa hueá no es justa po hueón. Porque hueón, Federer no hace ni una hueá y gana. Voh te sacai la mierda y no ganai, entonces no entiendo po hueón, que la vida es injusta. No entrenís niuna hueá hueón, dedícate al hueveo si te vai a casar y vai a cagar después, dedícate al hueveo ahora y te va a ir mejor (sic)”, expresó el “Chino”.

En el audio Ríos también desliza la idea de volver a competir con el equipo chileno de Copa Davis. “Físicamente estoy mejor que Podlipnik les digo, marcado, rápido, de talento ni hablar. ¿Quién vota por Ríos o Podlipnik? Yo voto por Ríos primer voto (…) Aparte podemos hacer algo bueno, yo creo que va a ir más gente al estadio, puta pensando que Ríos va a jugar la hueá, sacamos a Podlipnik y al final puta juego el punto cuando ya estemos arriba 3-0 y la hueá pa’ que vaya gente (sic)”, señaló.

Si bien el audio ha sido masivamente difundido a través de la web, se desconoce el contexto y el origen en el cual fueron grabados, por lo cual que no hay claridad acerca de si Ríos hablaba en serio o en tono de broma.

Revisa el audio filtrado de Marcelo Ríos: