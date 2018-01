Federer en su victoria en Melbourn: “He logrado defender mi título y el cuento de hadas continúa”

Tras coronarse campéon por sexta vez del Abierto de Australia, esta vez ante el croata Marin Cilic, Roger Federer valoró mayormente la obtención de un nuevo título, ya que se vio afectado por una lesión en el 2016, pero esto le permitió volver recargado a las canchas.

"He ganado tres trofeos del Grand Slam en doce meses, no lo hubiera creído. Hace falta que siga teniendo hambre y que cuide mi planificación. La edad no es un problema en sí misma. Tengo momentos excitantes por vivir", expresó el tenista de 36 años.

Al ser consultado por cómo lo hace para mantener la ambición, explicó que "no jugando demasiado, teniendo un gran equipo a mi alrededor. Mi mujer en particular, sin su apoyo, no jugaría hace mucho tiempo. Ella me apoya mucho y hace un gran trabajo con los niños. Esta vida no podría ser sin ella".

Con la obtención de su sexto título, igualó el récord de triunfos de Novak Djokovic y Roy Emerson, pero el suizo le bajó el perfil a la situación.

"Igualarles no tiene importancia, lo que es importante es la emoción de la ceremonia de entrega de la copa, tras un partido de montaña rusa contra Cilic, que es un gran jugador. He logrado defender mi título y el cuento de hadas continúa", finalizó Federer.