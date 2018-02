Marcelo Ríos reconoce que dichos "estuvieron fuera de lugar" pero reafirma sus palabras

Tras la polémica que originó el miércoles el ex tenista Marcelo Ríos, luego de sus dichos ofensivos hacia la prensa en una conferencia destinada a conocer el trabajo del equipo chileno de Copa Davis, fue el propio “Chino” quien durante esta jornada entregó su versión a través de su cuenta de Twitter.

Si bien el ex número uno reconoce que “tal vez mis palabras estuvieron fuera de lugar por el contexto en el que estoy ahora (ayudando al equipo de Chile)”, reafirma su pensamiento acerca de los periodistas: “lo que pienso de ellos sigue siendo lo mismo…”, escribió.

El “Chino” asegura en sus descargos que “yo vine a Chile a ayudar al equipo sin cobrar ni un peso, yo no he ido a La Moneda a pedir apoyo para la exhibición de marzo porque esa exhibición no la estoy organizando yo, la están organizando otras personas hace casi un año”, acusando a los profesionales de “mentirosos” y de “hacerse las víctimas”.