[VIDEO] Ríos recuerda su hazaña de hace 20 años: "Ser el número uno en tenis fue bastante grande"

El 29 de marzo de 1998, hace 20 años, Marcelo “Chino” Ríos se coronó campeón en Miami y ascendió por primera vez al número uno del ranking mundial de la ATP.

El zurdo de Vitacura acabó con el reinado de Pete Sampras (102 semanas como 1°) y se convirtió en el primer latino en encaramarse en lo más alto del tenis. También en el más bajo (1.75m).

20 años después de su hazaña, Ríos recuerda en el sitio oficial de la ATP que “Sampras había sido número 1 durante mucho tiempo, la mayoría de los últimos cinco años, por lo que fue un gran logro ganar dos ‘Super 9’ (ahora Masters 1000) seguidos venciendo a grandes jugadores. Vencer a Agassi en Miami, en su propio país, fue obviamente uno de mis mejores partidos que siempre recordaré”.

En su triunfal regreso al país, el ex tenista fue recibido en La Moneda. Casi 10 mil personas vitoreaban su nombre en la Plaza de la Constitución. “No se vivía tanta conmoción desde la visita del Papa Juan Pablo II en 1987”, expone el sitio oficial de la ATP en su reseña, añadiendo otro comentario del “Chino”: “No tenemos muchos deportistas en Chile, por lo que ser el número uno en tenis fue bastante grande (…) No era un gran deporte en ese momento allá”.

La hazaña del “Chino” fue seguida en Buenos Aires por unos jóvenes Nicolás Massú y Fernando González.

“Me acuerdo que estábamos concentrados para enfrentar a Argentina por Copa Davis. Pero teníamos muchos nervios por el ‘Chino’ Ríos y recuerdo que estábamos a la expectativa viéndolo por televisión”, confiesa Massú, de 18 años en aquel entonces, al sitio oficial de la ATP.

El viñamarino ocupaba el puesto 460° en ese momento, pero el logro de Ríos lo impulsó a creer más en sí mismo.

“Después de eso, empecé a creer que un chileno sí podía llegar a lo más alto. Además, tuve la suerte de entrenar con él y teníamos el mismo preparador físico. Me ayudaron mucho la cercanía con él y los consejos que me daba. Su ascenso al número uno me marcó un camino”, añadió el “Vampiro”, quien alcanzó el número 9 del ranking en 2004.