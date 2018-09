Arturo Vidal: "Hay que ir paso a paso, cuidando mucho la rodilla"

Arturo Vidal llegó este martes a Japón para integrarse a los trabajos de la Selección Chilena al mando de Reinaldo Rueda. La escuadra nacional se medirá este viernes ante la selección local, y este próximo martes frente a Corea del Sur.

En su arribo a tierras niponas Vidal aseguró que se encuentra "bien, yo lo he dicho, desde que llegué a Barcelona que me siento súper bien físicamente y claramente hay que ir paso a paso, tampoco es jugar 'a lo loco' los partidos porque todavía no se puede".

Mediocampista nacional que sigue trabajando para tomar camiseta de titular en el FC Barcelona. Algo que toma con calma considerando el tiempo que tuvo fuera de la cancha por la lesión que lo aquejó de su rodilla.

"Hay que ir paso a paso, cuidando mucho lo que es la rodilla, el cuerpo. Hace mucho tiempo que no jugaba", añadió el "King" quien se encargó de remarcar que se encuentra feliz con el nuevo paso que dio en su carrera en tierras españolas.

Días intensos para el seleccionado nacional que llegó de buen ánimo para su reencuentro con La Roja. Mediocampista que está "contento con volver a la Selección, con juntarme con mis compañeros. Son cinco meses que pasaron que no pude estar con la selección, la última vez fui sólo para estar con el grupo y ahora ya vengo a jugar, y espero a sumar minutos como lo estoy haciendo en Barcelona", argumentó.

Con relación a los nuevos nombres que van llegando al cuadro nacional, para tener un "recambio" para futuras competiciones, Vidal aconseja que "sólo hay que prepararse de la mejor forma y tratar de hacer las cosas bien para seguir siendo nominados a la Selección".