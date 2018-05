[VIDEO] Rueda se abre al retorno de Bravo: "Tiene que aceptar las condiciones"

Se sabía que con el arribo a la selección chilena del técnico Reinaldo Rueda llegaba, también, una disciplina más estricta que en los ciclos anteriores. Así lo dejó claro el colombiano en su primera conferencia de prensa, señalando que "la selección es sagrada; el que se equivoca, mala suerte".

Y pareciera que esa "mala suerte" cobró su primera (y no cualquier) víctima: nada más y nada menos que el capitán de La Roja, Claudio Bravo. El golero se ausentó de los primeros partidos de la era Rueda, supuestamente, por no poder llevar su propio preparador, motivo por el cual el estratega condicionó su retorno.

Reinaldo Rueda Agencia Uno

"Todo va a pasar porque él acepte las condiciones de estar en la selección sin la solicitud que él hizo", sostuvo el entrenador a Chilevisión Noticias, poniendo "entre la espada y la pared" al jugador del Manchester City.

"Claudio es un hombre con vigencia por todo lo que significa su actualidad, su trayectoria, su momento que es importante para el fútbol chileno, para la Selección", añadió el seleccionador dando a entender que no habrá recambio en el arco... a no ser que Bravo no acepte las "condiciones".