[FOTOS] La emotiva arenga de Ignacio Saavedra a sus compañeros de La Roja sub 20

Fueron dos años de un lindo proceso pensando en lo que comienza mañana...solo quiero desearle el mayor de los éxitos amigos míos, se que lo harán muy bien y nos darán una gran alegría a todo este país. Mañana comienza lo que hablábamos esas noches en Riera, imaginándonos cómo sería el día, el himno, la gente, el partido, todas esas cosas, salgan a la cancha recordando esos lindos momentos por los que pasamos. Son un grupo excepcional y demuéstrenlo en la cancha, todos juntos como siempre dijimos!. Los quiero mucho a todos y estaré apoyándolos más que nadie porque se lo que valen cada uno, vamos cabros qls, vamos #larojasub20🙌🏽🇨🇱

