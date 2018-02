Canciller venezolano: "Heraldo Muñoz dejó mal a Chile y a la práctica diplomática”

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se mostró molesto por el actuar de su par chileno, Heraldo Muñoz, por la actitud y desempeño dado en el proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

Creímos que el acompañamiento de @HeraldoMunoz en el diálogo sería constructivo. Sin embargo, se dedicó a torpedear y a burlarse del proceso desde el primer día: en redes, por prensa, con acciones sesgadas en las reuniones. Dejó mal a Chile y a la práctica diplomática elemental — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 25 de febrero de 2018

Heraldo Muñoz efectuó tareas de acompañante en el proceso de diálogo que se realizó en República Dominicana, cuyo objetivo no se logró.

En ese sentido, y en entrevista con El Mercurio, el ministro de Relaciones Exteriores apuntó que “son los propios venezolanos los que deben resolver su futuro, pero América Latina no puede mantenerse indiferente frente a violaciones de derechos humanos y al deterioro de la democracia de un país”.

Y también comentó que "yo creo que es inútil el calificar a un país si es dictadura o no. Lo concreto es que no es una democracia. No es una democracia como la conocemos y como está establecido en la Carta Democrática de las Américas".

En relación al malestar de su par venezolano, el Canciller Muñoz no se ha manifestado por el momento.