Confirman la prisión preventiva de Cristina Kirchner por la firma de Memorándum con Irán

La Cámara federal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Kirchner, acusada por la causa donde se investiga el encubrimiento del atentado de la AMIA al impulsar la firma de un memorándum con Irán que buscaba levantar las alertas rojas de interpol.

Sin embargo, revocó la calificación de traición a la patria y en cambio consideró que se trata de un encubrimiento, según medios locales.

En uno de los fallos más delicados para Cristina Kirchner, el juez Bonadio la acusó de traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional vinculado a esta causa en el que se beneficiaban a los acusados del atentado de la AMIA.

Además, como Cristina Kirchner es senadora, el magistrado le había pedido su desafuero para poder detenerla. El caso pasa ahora a manos de la Cámara Alta.

Según la justicia, la ex mandataria y sus funcionarios diseñaron un "plan criminal orquestado" con Irán para "dotar de impunidad" a los iraníes responsabilizados de los sucesos de la mutual judía, según recuerda Clarín. La orden judicial incluye además a su ex canciller, Héctor Timerman y a otros ex funcionarios de su gobierno.

La causa fue impulsada por una denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún bajo investigación y días después de haberla presentado, tras una investigación de 10 años.

Kirchner había denunciado a Bonadio por mal desempeño cuando era mandataria.