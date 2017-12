Congreso peruano rechaza vacancia y Kuczynski sigue en el poder

El éxodo de la bancada de Nuevo Perú hacía presagiar lo que venía. Las abstenciones resultaron claves para salvar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Tras una intensa jornada, el Congreso peruano finalmente rechazó la vacancia presidencial, luego que se le acusara de haber gestionado los 782 mil dólares que depositó Odebrecht a su empresa Westfield Capital entre 2004 y 2007.

Y es que de los 87 votos necesarios para visar la destitución, solo se consiguieron 78. 19 votaron en contra y 21 se abstuvieron, de los cuales 9 pertenecen al fujimorismo, impulsores de la ofensiva. Con esto el mandatario peruano seguirá en el poder.

Una votación que se concretó pasadas las 11 de la noche en Perú (1 de la mañana en Chile) y tras más de 10 horas de debate entre los legisladores.

La jornada comenzó cerca del mediodía, cuando el Presidente llegó durante la mañana al Congreso, acompañado de su abogado, Alberto Borea; y de sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráos. Allí, tuvo dos horas para presentar sus descargos previo a que los congresistas fueran uno a uno dando sus argumentos a favor o en contra de la vacancia.

En su intervención, PPK reiteró su inocencia indicando que de ser destituido, "el daño no me lo harán a mi, se lo harán al Perú", agregando que "soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda. Ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Estado peruano. Jamás incurrí en conflicto de intereses".

Intenso debate

Luego de su argumentación, los parlamentarios fueron tomando uno a uno la palabra, algunos con incendiarios discursos como el caso de la congresista independiente Yeni Vilcatoma, quien emitió dichos xenófobos contra Chile y el socio chileno de PPK, Gerardo Sepúlveda.

Por otra parte, los partidarios del mandatario y miembros de Peruanos por el Kambio, argumentaron principalmente al solicitar el respeto al debido proceso.

"No podemos mentir a nuestro pueblo. Toda la tarde se han pasado diciendo 'empresas corruptas'. Ruego a ustedes, Fuerza Popular, les recuerdo que Keiko Fujimori tiene un proceso de lavado de activos por el cual está investigada por la ley de crimen organizado. De qué moral estamos hablando. La verdad, ya me siento confundido en este Congreso. No sé si estamos en un Congreso o en un convento de monjes puritanos. Cuidado que se les pueden caer las alitas", sentenció Alberto Oliva.