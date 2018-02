Emma González: De sobreviviente de Florida a nuevo símbolo anti armas en EE.UU.

"Si el presidente viene a decirme a la cara que lamenta esta tragedia que no debió haber ocurrido, yo le preguntaría ¿cuánto dinero recibe de la Asociación Nacional del Rifle?... No importa, porque ya lo sé: 30 millones de dólares. Y divididos por el número de víctimas por arma de fuego en EE.UU. al mes y medio que lleva 2018, resultan 5.800 dólares. ¿Es eso lo que estas personas valen para ti, Trump?".

Detrás de este desafiante discurso está Emma González, de 18 años, sobreviviente del tiroteo de la escuela secundaria de Parkland, Florida, y ahora nuevo símbolo anti armas de EE.UU..

Visiblemente emocionada y con profunda rabia en el rostro, esta joven se subió al podio en medio de una manifestación el domingo pasado con el objeto de pedir un mayor control de las armas en su país.

"A cada político que recibe donaciones de NRA: ¡Qué vergüenza!", dijo a gritos, en uno de los momentos más álgidos de su alocución frente a manifestantes reunidos en la Corte federal de Lort Lauderdale.

Algunos medios ya la califican de "heroína" de EE.UU. o el nueva rostro de las protestas estudiantiles sobre este tema, valorando lo enérgico de su mensaje, la potencia de sus palabras y el hecho de que haya increpado directamente a Trump.

"Emma para presidente", escribió en Instagram una entusiasmada actriz estadounidense, Amy Schumeren, mientras Demi Lovato preguntó en su twitter de qué manera podía contactarla. Y, desde la política, Hillary Clinton, también reaccionó mediante un tuit.

Hija de inmigrantes cubanos y que cursa el último año escolar, Emma pudo escapar al atacante Nikolas Cruz, escondiéndose en un closet y, desde entonces, no ha parado de manifestarse. Sin embargo, se muestra asombrada de las reacciones que han causado sus palabras.

Cuando The New York Times la contactó para entrevistarla, recién acababa de cortar la comunicación telefónica con Demi Lovato: "Esto es algo que normalmente no debía haber pasado nunca".

Aunque el discurso en la Corte federal de Lort Lauderdale fue el más intenso de los que ha dado, no ha sido el único. Junto con dos compañeros, ella conversó con Anderson Cooper de CNN: “Somos las personas que vamos a hacer las leyes algún día e incluso si parece pequeño ahora, tenemos que presentar esos pequeños pasos”.

La presión que ejerce no es solo verbal. De cumplir su promesa, ella no regresará a la escuela secundaria Majory Stoneman Douglas hasta que se produzcan cambios sustantivos en la legislación que le permita sentirse más segura, según The Washington Post.

Según el Mundo Hispánico, Emma es presidenta del Gay Straight Alliance en Stoneman Douglas. En octubre de 2017, contó a esta revista de noticias estudiantil que la misión era promover la igualdad y la comprensión. Estos son otros aspectos que se van conociendo de esta joven, así como que destacaba en la escuela en ciencias.

Ya existe una marcha nacional y una concertación en Washington programada para el 24 de marzo de 2018. Por lo que, lo más probable, es que escuchemos más de Emma González. "Este es mi mundo entero ahora (...) No me puedo permitir dejar de hablar de esto", dijo en una entrevista a The New York Times.