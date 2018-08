[FOTO] Médicos imprimen en 3D la carita del bebé de una pareja no vidente

¿Qué sentirías si no puedes ver la cara de tu hijo o hija? Es la realidad de las personas no videntes, pero que no dejó satisfechos a un grupo de médicos que realizaron un gesto que está causando sensación en redes sociales.

Los doctores decidieron imprimir en 3D la carita del bebé para que los padres pudieran sentir las facciones de su futuro hijo.

Marcelo Clariá compartió en su cuenta de Twitter que su colega Mario Pelizzari y el equipo de radio-pediatras que atendió a la pareja, fueron quienes decidieron hacer este precioso gesto.

"Mi colega y amigo Mario Pelizzari y su equipo de radio-pediatras hicieron una ecografía a una pareja de no videntes. Imprimieron en 3D la carita del bebé y se las regalaron. No puedo imaginar la emoción de esos padres al palparla", escribió el profesional.

Revisa la impresión a continuación