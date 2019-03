Tiroteo en Seattle deja al menos dos muertos y tres heridos

Un tiroteo en la ciudad estadounidense Seattle dejó este miércoles (27.03.2019) múltiples víctimas, según informó la Policía de esta ciudad en su cuenta de Twitter. La información difundida por el diario local The Seattle Times reporta que una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas un conductor de autobús. Una segunda persona habría muerto como resultado de una coalición con el vehículo que conducía el sospechoso del tiroteo, quien también está herido.

El incidente ocurrió aparentemente en una parada de autobús en horas de la tarde. La policía de Seattle, ciudad del Estado Washington (al noroeste de Estados Unidos), reportó una persona detenida por conexión con el tiroteo. Aún se desconoce los detalles del suceso.

Autoridades de la entidad transporte público del condado de King dijeron en Twitter que el conductor del autobús implicado activó una alarma de emergencia en el momento en que iniciaron los disparos, y que ninguno de los 12 pasajeros a bordo resultó herido. El conductor del autobús fue alcanzado por un disparo en el torso, pero logró caminar para recibir asistencia y ser trasladado un hospital de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes del The Seattle Times, la jefa de la Policía local, Carmen Best dijo que cuatro personas recibieron disparos, una de ellas murió y otras tres resultaron heridas. Una segunda persona murió como resultado de la coalición de dos vehículos. Las víctimas fueron trasladadas al Centro Médico Harborview.

