Atropello múltiple en Shanghai deja 18 heridos y una camioneta incendiada

AFP

Una camioneta se incendió y se salió de su carril en pleno centro de Shanghái provocando un atropello múltiple que dejó 18 heridos, tres de los cuales están en estado grave, informaron las autoridades y los testigos que estaban en el lugar.

El incidente se produjo en un momento en que muchos transeúntes se dirigirían a trabajar, indicaron las autoridades municipales en un breve comunicado.

#BREAKING: A car plowed into pedestrians in downtown Shanghai Friday morning, leaving 18 hospitalized, 3 of them severely injured, local authorities say. Cause is still under investigation. pic.twitter.com/jhTaIYWFnd