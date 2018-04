La polémica por los supuestos dichos del Papa Francisco desmintiendo la existencia del infierno

Polémica han generado las supuestas declaraciones del Papa Francisco en una entrevista con Eugenio Scalfari para el diario italiano La Repubblica, según el texto, el Papa dijo que "no existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras”.

Scalfari habría entrevistado al Sumo Pontífice en el Vaticano el pasado martes 27 de marzo. Luego de eso, el día jueves, el periódico publicó un texto donde se mezclan reflexiones del periodista con las supuestas frases del Papa.

La que causó más polémica fue la que hacía referencia a lo que pasaba con las almas “malas” al momento de morir y su castigo. Frente a esto, el Papa habría respondido que “no son castigadas, las que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y se suman a las filas de las almas que lo contemplan, pero las que no se arrepienten y no pueden, por lo tanto, ser perdonadas, desaparecen”.

Sin embargo desde el mismo Vaticano salieron a desmentir la publicación. Desde la Santa Sede reconocieron que existió un encuentro reciente entre Scalfaro y el Sumo Pontífice, pero que “no tuvo lugar una entrevista”.

Sumado a eso, precisaron que el texto de Sacalfari sería “fruto de una reconstrucción”, en la cual “no son citadas las palabras textuales pronunciadas por el Papa”.

“Por lo tanto ningún entrecomillado del mencionado artículo debe ser considerado como una fiel transcripción de las palabras del santo padre”, concluyeron.