Así informaron los medios internacionales la salida de Ricardo Ezzati

Este sábado 23 de marzo, el Papa Francisco informó a través de la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal de Chile que aceptó la renuncia del cardenal y arzobispo, Ricardo Ezzati a la Arquidiócesis de Santiago.

En su lugar, el sumo pontífice nombró como administrador apostólico a quien cumplía el rol de obispo de Copiapó desde 2014, monseñor Celestino Aós.

La medida no solo causó gran revuelo a nivel nacional, sino que también alrededor del mundo producto de la crisis que sufre la iglesia católica respecto a los casos de encubrimiento y abuso sexual a menores de edad cometidos por miembros del sacerdocio.

Revisa cómo informó la prensa internacional la salida de Ricardo Ezzati

Crónica - México

El medio mexicano tituló la noticia con "Papa acepta renuncia de cardenal ligado a pederastia en Chile". Además señalaron que la Fiscalía chilena investiga 148 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por personas vínculadas a la Iglesia Católica.

El Comercio - Perú

El medio peruano escribió "Papa acepta renuncia de Ricardo Ezzati, arzobispo que encubrió abusos en Chile", recordando además que el cardenal había presentado su dimisión en mayo de 2018 junto con otros obispos chilenos.

The New York Times - Estados Unidos

El reconocido medio internacional The New York Times, tituló la decisión del Papa Francisco como "Pope Replaces Chilean Cardinal Accused of Sexual Abuse Cover-Up" (Papa reemplaza a cardenal chileno acusado de abuso de abuso sexual).

El medio además hizo un breve repaso por el caso Karadima, recordando que en 2009 las víctimas acusaron públicamente a este sacerdote.

O Globo - Brasil

El sitio web brasileño titulo la noticia junto a una imagen de Ezzati siendo escolado por Carabineros. "Papa aceita renúncia de cardeal acusado de encobrir abusos sexuais no Chile" (Papa acepta renuncia de cardenal acusado de encubrir abusos sexuales en Chile).

El País - España

"El papa acepta la renuncia del arzobispo de Santiago de Chile, imputado por encubrir abusos" así comenzó la noticia el diario español y agregando que "la Fiscalía chilena investiga 148 casos de presuntas agresiones sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica".

Axios - Estados Unidos

El sitio web digital escribió "Pope OKs resignation of Chile's highest-ranking Church official" (El Papa aprueba la renuncia del funcionario eclesiástico de más alto rango de Chile).

Axios se dedicó a realizar una explicación respecto del panorama general de la iglesia en Chile y lo que continua en el arzobispado de Santiago. "El Vaticano anunció que el papa llamado Obispo Celestino Aós Braco como "administrador apostólico" dirigirá la arquidiócesis de Santiago hasta que se nombre un nuevo arzobispo", señaló.

CódigoQRO - México

El medio latinoamericano escribió en su página web "Papa Francisco acepta renuncia de arzobispo investigado en Chile".

El sitio web destacó que Ricardo Ezzati "desde el inicio de su proceso, el cardenal chileno ha defendido su inocencia y ha asegurado tener su conciencia “muy tranquila y muy serena”, al tiempo que ha reconocido que la Iglesia está humillada y abatida".

El Territorio - Argentina

"El papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati", así tituló el medio trasandino.

Por otro lado, el Territorio indicó que "la Conferencia Episcopal de Chile publicó el pasado agosto una lista con los nombres de 42 sacerdotes y un diácono condenados por la Justicia civil o la canónica por abusos sexuales a menores".

BBC Mundo - Gran Bretaña

La cadena de radio y televisión publicó: "Papa Francisco acepta renuncia del arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, señalado de encubrimiento de abusos sexuales".

Infobae - Argentina

El reconocido medio dígital de argentina escribió "El papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, imputado por encubrir abusos sexuales".

Infobae además recordó las denuncias de abuso sexual hacia el cura Tito Rivera de la Catedral de Santiago. "Asimismo, está imputado presuntamente por el encubrimiento del cura Tito Rivera, acusado de un abuso en la catedral de Santiago en 2015".