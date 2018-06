Arzobispo emérito de Puerto Montt: "no tengo conciencia de haber encubierto nada"

El arzobispo emérito de Puerto Montt, Cristián Caro, dejó el pasado jueves la arquidiócesis de la comuna luego de que el Papa Francisco aceptara su renuncia el pasado 11 de junio. Caro deja su cargo en medio de acusaciones de encubrimientos en investigaciones de abusos presentadas por Ciper Chile.

Papa Francisco acepta la primera renuncia de un obispo chileno Durante esta madrugada y a través de un comunicado de la Arquidiócesis de Puerto Montt, el arzobispo Cristián Caro Cordero, informó su salida de la diócesis y se convierte en la primera renuncia que es aceptada por el Papa Francisco luego que todos los obispos de la país pusieran sus cargos a disposición tras su encuentro en el Vaticano.

En medio de una homilía, pidió perdón por no "ser diligente". "Si hay cosas en las cuales yo no actué tal como se huibiera esperado, si omití algo o si alguien se sintió afectado, yo le pido disculpas, pero yo no tengo conciencia de haber encubierto nada", dijo a radio Biobio.

Por otra parte, también se refirió a las investigaciones de abusos en las parroquias de Puerto Montt y Calbuco. Ante esto, dijo que los prelados se encuentran en un proceso que está llevando la Nunciatura, pero reafirmó que no tiene antecedentes de los hechos.

En la mañana del jueves se comunicó que el Papa Francisco aceptó las renuncias de los obispos Alejandro Goic y Horacio Valenzuela, siendo en total cinco prelados chilenos que han dejado sus puestos.