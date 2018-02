Caso Guzmán: Fijan para el 28 de marzo audiencia por solicitud de extradición de Palma Salamanca

Para el 28 de marzo a las 14:00 francesas. Para esa fecha quedó fijada la audiencia en que se discutirá la posible extradición de Ricardo Palma Salamanca, autor confeso de los disparos que le dieron muerte al ex senador de la UDI, Jaime Guzmán.

Según información a la que accedió T13, la audiencia se realizará en la Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de Paris, la misma que el sábado resolvió liberar al ex frentista, quien deberá presentarse diariamente a estampar su firma hasta que se resuelva la petición de extradición.

La libertad provisional de Palma se decretó luego que su defensa solicitara el asilo político, señalando que el ex integrante del FPMR "no tuvo un proceso justo" en Chile, donde se le condenó a cadena perpetua por el asesinato del ex parlamentario. Una condena que quedó inconclusa, luego que se fugara de la cárcel de alta seguridad.

Esta mañana, en conversación con Tele13 Radio, el abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, afirmó que "uno tiene que abrirse a la posibilidad de que se den todos los escenarios. Que se haga la petición de asilo y respecto de esa decisión mi confianza en la justicia francesa es bastante relativa".

"Porque Francia tiene una posición en esta materia, que es bastante sui generis pese a haber sido víctimas de terrorismo (...) Hay precedentes de Francia actuando en defensa de terroristas, de manera que no me sorprendería respecto de la decisión final que adopten los tribunales franceses", manifestó en conversación con "Mesa Central".