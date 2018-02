Confirman muerte de chileno que se contagió de fiebre amarilla en Brasil

Este viernes se confirmó la muerte de Felipe Santander, el chileno de 35 años que se contagió de fiebre amarilla durante sus vacaciones en Brasil.

De acuerdo al testimonio familiar recogido por AhoraNoticias, Santander estaba de vacaciones en Río de Janeiro y no recibió la vacuna antes de partir del país.

Los síntomas, en tanto, comenzaron durante la semana pasada y afectaron a su hígado, páncreas y riñones. Su deceso, se confirmó hoy en un hospital de Brasil.

El medio antes citado, reporta que los padres de Santander se encuentran en Brasil para comenzar los trámites de repatriación del cuerpo.

En una entre vista otorgada durante la mañana, la hermana de Santander, Daniela, planteó que "él se oponía a vacunarse por un tema ideológico de él. Mi padre le manda un correo cuando empieza a ver en los medios que esto se estaba haciendo latente y saliendo a flote y él no accedió a la vacuna, de hecho, allá ya no habían dosis. Pero él de todas maneras no lo iba a hacer".

Más allá de la negativa de Santander, el Ministerio de Salud en Chile ha insistido en que si no se puede contar con la vacuna contra la Fiebre Amarilla, lo ideal es utilizar repelente. "Siempre hemos hecho la recomendación a las personas que salen a viajar de tratar de vacunarse, pero no es la única forma de prevención. Sino que la forma más importante es el uso de repelente", afirmó el subsecretario de Salud, Jaime Burrows hace algunas semanas.

"En los números gruesos el riesgo es mayor de adquirir hanta tomando vacaciones en nuestro país, que tomar fiebre amarilla en Brasil", agregó en su momento.

¿Qué es la fiebre amarilla y cómo se contagia?

La fiebre amarilla es una enfermedad potencialmente letal que se contagia por un mosquito llamado aedes aegypti. Entre sus síntomas desde la fiebre y dolores musculares hasta una progresiva incapacidad renal.

En Brasil se registra un brote desde comienzos de año y a nivel nacional se registran 353 infectados y 98 muertos.