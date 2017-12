Ex jefa de Censo 2017 advirtió que la tasa de omisión fue entorno a un 5%

La ex jefa del Censo 2017, Ninoska Damianovic aseguró que la tasa de omisión de la encuesta realizada en abril de este año estaría entorno al 5 y 5,5%, lo que significaría que cerca de un millón de personas podrían haber quedado fuera del Censo.

Estas declaraciones las dio luego de que este mes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) notificara los resultados del total de personas censadas el 19 de abril de 2017, que fueron poco más de 17,5 millones.

Damianovic comentó a La Tercera que “de acuerdo a los antecedentes que tengo, que no son pocos, aquí faltaron entre 750 mil y un millón de personas” , a lo que mostró preocupación por cómo se distribuye la omisión en la encuesta.

“Si esa omisión se concentra en lugares determinados, estamos en problemas graves”, sentenció.

En este mismo contexto, señaló otra información que le genera dudas: “creo que el hecho de no entregar al menos una estimación de la tasa de omisión es una decisión política, y no técnica. Efectivamente no se tiene inmediatamente la tasa de omisión pero sí se puede saber más o menos por dónde fluctúa, eso en el INE lo saben”, manifestó.

Además, la ingeniera en estadística de la Universidad de Austral señaló otro punto que le generó dudas sobre la información entregada por el INE. Los datos preliminares que dio el organismo fue que la población eran poco más de 17,3 millones de personas y la cifra definitiva entregada en diciembre fue 17.574.003.

“Es como una comuna completa entre el preliminar y el final. No sé qué pasó, pero nunca se había dado una distancia tan grande ambos datos. Eso es raro, al menos yo no me lo explicó”, enfatizó.