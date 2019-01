Fiscalía da por acreditada denuncias contra Luis Torres: acusado reitera que es inocente y apelará

El fiscal nacional Jorge Abbott decidió aplicar la máxima sanción administrativa al hasta hace algunos días director de la unidad especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, Luis Torres. Esto es, su remoción.

La medida ocurre tras el cierre de la investigación administrativa iniciada en su contra en octubre de 2018 por denuncias de acoso. En concreto, el fiscal nacional, tras revisar el informe del sumario, dio por acreditados dos hechos de acoso sexual contra dos alumnas en práctica que estaban bajo su supervisión.

A esto se suma una conducta constitutiva de acoso contra una funcionaria del Ministerio Público, y por incurrir en "diversos comportamientos que infringen la obligación de mantener una conducta funcionaria moralmente intachable y de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo".

"El fiscal Jorge Abbott consideró que la aplicación de la máxima sanción administrativa se debe a que los hechos acreditados en la investigación constituyen conductas inmorales graves que fueron debidamente comprobadas y que vulneran sus deberes de probidad previstos en el reglamento de personal para funcionarios del Ministerio Público", señala el comunicado de la fiscalía.

Junto con dictar la remoción de Torres, se ordenó a la división de personas de la Fiscalía Nacional evaluar y realizar un plan de trabajo para implementar mejoramientos y capacitaciones relativas a procedimientos de denuncias de casos como estos.

Aunque ahora se conoce la decisión de Abbott, el pasado 7 de enero fue el propio Torres quien notificó su decisión de renunciar al cargo. En esa oportunidad envió una carta a los funcionarios de la institución en que acusaba "irregularidades" en el proceso llevado en su contra.

Torres anuncia querella contra Abbott y asegura que apelará al fallo

El ex director de la unidad anunció que presentó una querella contra el fiscal nacional y funcionarios del Ministerio Público, acusando "irregularidades" en el sumario que se realiza en su contra.

Junto con esto, señala que apelará a la sanción establecida por Abbott, solicitando que ésta sea vista por un fiscal que "dé garantías de imparcialidad".

"Como he dicho con anterioridad, me defenderé por todos los medios legales y hasta las últimas instancias de las falsas acusaciones en mi contra y del irregular sumario administrativo llevado a cabo", manifestó.

Torres insistió en su inocencia, asegurando que no existirían testigos de los hechos que se le acusan. "En la resolución el Fiscal sostiene que sólo me centro en el hecho de que no hay testigos de los falsos hechos que se me acusan, pidiéndome que demuestre 'intencionalidad de las afectadas de crear o inventar relatos en su (mi) contra y cuál sería esa intencionalidad'. Esto es un atentado a la presunción de inocencia".

"No me corresponde establecer las motivaciones de las denunciantes ni de quienes llevaron a cabo el proceso de esta manera. Mi obligación es demostrar que los hechos no son ciertos, tal como lo hice en mis descargos en el sumario", finalizó.