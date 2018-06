[VIDEO] La Pintana: Presunto autor de asesinato de cabo Galindo se entrega a las autoridades

En horas de esta noche se entregó el autor material del asesinato del cabo segundo Óscar Galindo, de 29 años, oriundo de Cañete y padre de tres hijos.

Según detallaron conocedores de la diligencia, el imputado se presentó en la Guardia de la Brigada del Crimen (Bicrim) de La Pintana. En este momento se encuentra detenido y se realizan las coordinaciones con Unidades Especializadas.

El detenido se trata del menor de 17 años, que en horas de la tarde fue sindicado como principal sospechoso. El joven cuenta con órdenes de detención y habría estado con libertad vigilada, lo que llevó a la intendenta Karla Rubilar a hacer un llamado a modificar la ley de responsabilidad penal juveni. Un sistema que, aseguró, "no responde, no funciona y no da respuestas".

Pasadas las 23 horas el general director de Carabineros, Hermes Soto, confirmó la detención del menor de iniciales D.E.R.Y de 17 años (cuyo rostro fue difuminado al tratarse de un menor de edad), quien fue trasladado al Hospital del Salvador para constatar lesiones, momento en que se mostró agresivo en todo momento y lanzó patadas a los medios de comunicación presentes

"La persona que participó hoy (miércoles) en la muerte de nuestro funcionario de Carabineros en el sector de La Pitana después de amplios operativos realizados en el sector donde ocurrieron los hechos en forma voluntaria se ha presentado en el cuartel de la PDI de La Pintana y ha sido por disposición del Ministerio Público entregado a Carabineros para el procedimiento de rigor", aseguró.

La autoridad aseguró que la captura tranquiliza a la institución y la familia y llamó a que haya una condena ejemplificadora: "Espero que los resultados sean los adecuados. Esperamos que la condena sea la adecuada y ojalá que el desarrollo del proceso también permita que pague como corresponde la culpa de una situación tan grave como la ocurrida", dijo.

Galindo falleció en el Hospital de Dipreca, donde fue trasladado luego de recibir dos disparos en la cabeza provenientes de una UZI durante un operativo para detener un ajuste de cuentas entre bandas rivales. El cabo -que se transformó en el mártir número 1.208 de la institución- es recordado por sus pares como un funcionario noble y de profesionalismo destacado. "Siempre con una tremenda sonrisa ayudando a sus compañeros y dispuesto a entregar lo mejor de si en cada uno de sus servicios", afirman.

El Presidente Sebastián Piñera entregó las condolencias a los familiares de Galindo y anunció que interpondrán una querella contra quienes resulten responsables.