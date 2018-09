Mineduc dispone de plataforma digital para estudiantes de Quintero y Puchuncaví

El Ministerio de Educación (Mineduc), anunció hoy jueves que dispuso de una plataforma digital gratuita para que los estudiantes de Quintero y Puchuncaví no pierdan clases debido a la suspensión por la emergencia ambiental que afecta al lugar.

Los contenidos que tiene la plataforma van desde 1°básico a 4°medio, y se podrá acceder a ellos a través de una clave que deben solicitar los propios estudiantes o los apoderados a los directores de sus colegios.

Estudiantes o sus apoderados deben contactarse con sus establecimientos, donde directores les entregarán una clave para ingresar gratis.

Las plataformas son dos, una con contenidos de educación básica y media (www.portaleducativo.cl), y otra para los estudiantes que están próximos a rendir la PSU (www.puntajenacional.cl).

La directora del departamento de Administración de Educación Municipal de Quintero, Edith Varas, señaló que "si hay algún apoderado que no puede ir al establecimiento, porque trabaja o tiene otras razones, los directores incluso pueden enviar (la clave de acceso) por Whatsapp, teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, ya sea al estudiante o al apoderado, eso quiero que quede bien claro, no puede ser que una persona ajena al sistema educacional entregue claves. En eso no nos podemos perder".