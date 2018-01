Minsal dice que es "un error" llamar a no viajar a Brasil por brote de fiebre amarilla

"Recomendar no ir a Brasil es como si dijeran afuera no ir a Chile porque está el Hanta y se puede morir". Así respondió el subsecretario de Salud Jaime Burrows ante los dichos del jefe del programa de Medicina del Viajero de la Clínica Alemana, Thomas Weitzel, quien recomendó en T13 AM que los turistas que planean viajar a Brasil no lo hagan si no tienen la vacuna.

"No es la opinión del Ministerio de Salud" aclaró Burrows en T13 Tarde al ser consultado sobre los dichos del especialista.

El subsecretario Jaime Burrows

El subsecretario remarcó que "lo que ha dicho la OMS es que si va a viajar, vacúnese, y eso no quiere decir que si no se vacuna no viaje. Eso es un error a juicio del Minsal, porque lo más importante es la utilización del repelente. Porque la vacuna lo va a proteger contra la fiebre amarilla, pero no contra otras enfermedades. Y decirle a la gente que no viaje es como decirles que no viajen a Chile porque hay virus Hanta".

Burrows planteó que si bien las personas que se afectan "tienen alto riesgo de sufrir una enfermedad grave o incluso fallecer", remarcó que son 70 casos en un área donde viven más de 30 millones de habitantes.

"Hay que tomar la ponderación de que se trata esta enfermedad. Hay un riesgo, pero lo más importante es educar a la gente de la prevención. Va a pasar el brote pero seguirá un nivel endémico y eso siempre está presente en Brasil", destacó.

Las gestiones para aumentar el stock de vacunas

El subsecretario destacó que este viernes se retomará la disponibilidad de vacunas contra la fiebre amarilla.

"Nosotros hicimos la gestión con el ISP para poder liberar anticipadamente un porcentaje de las dosis en análisis. Por lo tanto esas 3.000 dosis (20% de lo que hay) va a empezar a distribuirse desde mañana porque el ISP lo autorizó. La próxima semana, va a haber otra cantidad de vacunas autorizadas, y por lo tanto a partir del lunes uno va a tener la impresión que se vuelve a la normalidad", señaló.

La autoridad agregó que "siempre hemos hecho la recomendación a las personas que salen a viajar de tratar de vacunarse. Pero no es la púnica forma de prevención. Sino que la forma más importante es el uso del repelente, ya que el repelente nos va a proteger de la picadura, por lo que no es solo contra la fiebre amarilla sino que también contra otras enfermedades", como el dengue, el zika y el Chikungunya.

¿Cuándo vacunarse?

Burrows explicó que "como todas las vacunas tienen un periodo de latencia, lo recomendado es que se exponga 10 días después de vacunarse. Pero lo más importante es usar repelente".

