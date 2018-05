[VIDEO] SEC formuló cargos por fuga de gas y posterior explosión en Sanatorio Alemán de Concepción

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas Gas Sur, Sanatorio Alemán y la Constructora ISD, por su eventual responsabilidad en la fuga de gas que dio origen a la explosión del Sanatorio Alemán.

El hecho ocurrió el pasado el 21 de abril y causó la muerte de tres personas mientras que otras 40 resultaron con lesiones de consideración.

La indagación de la SEC corroboró que la fuga fue originada por una perforación a la red de gas natural, ubicada al interior de la clínica, por parte de los dos trabajadores que finalmente fallecieron. Ellos estaban realizando labores no relacionadas con gas, sino con la infraestructura del Sanatorio.

Junto con eso, se concluyó que existen diversas responsabilidades de todos los entes involucrados. En el caso de Gas Sur, los cargos son por no revisar periódicamente la matriz interior de gas; no conservar los antecedentes y planos de construcción de la matriz interior de gas (empalme); prestar el servicio de gas a instalaciones que no se encontraban inscritas en SEC; y no adoptar medidas adicionales de seguridad respecto del empalme.

En tanto, para el Sanatorio Alemán se formularon cargos por no declarar instalaciones interiores de gas, mientras que para la empresa Constructora ISD, que realizaba las labores de remodelación, los cargos fueron por ejecutar trabajos sobre la red de gas sin adoptar medidas de seguridad para evitar daños.

"Nuestra indagación nos permitió comprobar que el accidente en el Sanatorio Alemán era totalmente evitable si es que se hubiesen desarrollado las acciones de coordinación que este tipo de trabajos requiere", aseguró el Superintendente de la SEC, Luis Ávila.