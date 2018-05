El Ministerio de Educación inició la entrega de 130 mil computadores gratuitos de los programas "Me conecto para Aprender" y "Yo elijo mi PC" 2018.

A través del programa "Me conecto para Aprender" todos los alumnos de colegios municipales (100 mil) pueden acceder a un equipo con internet durante un año.

En tanto los niños de colegios particulares subvencionados participan de esta ayuda estatal a través del programa "Yo Elijo mi PC", que beneficia a los estudiantes vulnerables que asisten a estos colegios y que tienen buen rendimiento académico.

A continuación, revisa todos los detalles de este beneficio:

¿En qué consiste el programa Me Conecto para Aprender?

Me conecto para aprender, es una iniciativa presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes que asisten a la educación pública, a través de la entrega de un computador portátil, internet por un año y recursos educativos digitales a cada estudiante que curse 7° año de enseñanza básica, de todos los establecimientos públicos del país.

Mineduc inicia entrega de computadores gratuitos: revisa cómo acceder al beneficio Agencia Uno

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiados por este programa?

Serán beneficiarios las y los estudiantes que cumplan con los tres requisitos solicitados:

- Estar matriculados en establecimientos públicos en séptimo básico o tercer nivel básico de educación de personas jóvenes y adultas al 31 de marzo 2018.

- Ser alumno o alumna regular de un establecimiento público a la fecha de entrega del equipo.

- No haber sido beneficiario del programa “Yo Elijo Mi PC” o “Me conecto para aprender” los años anteriores (2014 al 2017).

¿Cómo se selecciona el equipo?

Las y los estudiantes que el año 2017 cursen 6° básico y cumplan con los tres requisitos establecidos podrán elegir sus equipos entre el 10 de noviembre y el 03 de diciembre. Para concretar la selección, las y los estudiantes deben:

- Ingresar a www.meconecto.mineduc.cl

- Ingresar el RUT del estudiante y clave (año de nacimiento del estudiante)

- Completar datos personales

- Indicar un correo electrónico de contacto (propio o de algún familiar)

- Completar una encuesta

- Verificar cobertura de Internet

- Seleccionar el equipo según sus características e intereses

- Confirmar que ha leído las características técnicas del equipo y plan de internet

Al término de la selección, los estudiantes recibirán un correo electrónico de confirmación.

¿Qué seleccionan los estudiantes?

Las y los estudiantes podrán elegir entre 3 opciones de equipos:

ULTRAPORTABLE: Equipo orientado a alta portabilidad debido a sus dimensiones y peso, de rendimiento medio–alto, y servicio de conectividad a Internet Móvil (considera la opción de cargar Linux como sistema operativo adicional a Windows).

Marca y modelos: ACER Swift 1

Colores: silver, gold y pink silver

CONVERTIBLE NO DATACHABLE: Equipo que tiene la portabilidad y facilidad de acceso de una tablet con su pantalla táctil, con el hardware, el teclado y las características técnicas de los notebooks y servicio de conectividad a Internet Móvil.

Marca y modelos: HP Pavilion X360 – ACER Spin 5

Colores: silver (HP) y negro (ACER)

Los equipos ultraportable y convertible incluyen una tarjeta Micro SD o SD de 64 GB.

GRÁFICO:Equipo portátil tradicional, de rendimiento medio–alto, con mayor capacidad de manejo gráfico (imagen y video) y servicio de conectividad a Internet Móvil.

Marca y modelos: LENOVO Idea PAD 320 – ACER E 15

Colores: blanco (Lenovo) y negro (Acer)

La pre selección de los equipos no garantiza la entrega del beneficio a estudiantes que en 2018 no cumplan con los requisitos (por traslado a establecimientos particulares subvencionados o particulares, de repitencia o de no matrícula). A los estudiantes que no participen en la selección se les asignará un equipo dentro del stock disponible.

¿Cuál es el equipamiento y los servicios que recibirán los beneficiarios?

Las y los estudiantes beneficiarios del programa recibirán:

- Un computador portátil.

- Plan de internet por 12 meses mediante router WIFI, con garantía.

- Acceso a software educativos digitales.

- Software de rastreo.

- Mochila para transportar el computador portátil.

- Dispositivo tecnológico de registro e actividad física.

- Material informativo.

- Guía de recursos y portales educativos.

¿Cuál es la fecha de entrega del equipamiento?

La entrega del equipamiento del tercer proceso se realizará entre mayo y julio del 2018. La fecha, lugar y hora será informada oportunamente a cada estudiante beneficiado con el programa “Me conecto para aprender”.

Para 2019, en tanto, aún no se informa en qué fecha se podrán elegir los computadores.