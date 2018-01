Subsidio al Empleo Joven y Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa si tienes "dineros olvidados"

El Sence hizo un nuevo llamado los usuarios a consultar si disponen de "dineros olvidados" correspondientes al Subsidio al Empleo Joven y el Bono Trabajo Mujer.

Los montos no cobrados se originan por usuarios que en el pago anual no cobran el subsidio en efectivo en las sucursales del Banco Estado y ServiEstado. Montos que luego de estar tres meses en el banco y no haber sido cobrados son devueltos al Sence.

El plazo para retirar estos montos vence el 4 de febrero de 2018. Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informa que entre ambos beneficios se acumulan $761.934.055 propiedad de 5.010 personas.

Para saber si tienes montos no cobrados del Subsidio al empleo joven, ingresa a este enlace o a la imagen desplegada a continuación.

Para saber si tienes montos no cobrados del Bono Empleo Mujer, ingresa a este enlace o a la imagen desplegada a continuación.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio al empleo Joven y al Bono al Trabajo de la mujer?

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) se mantiene en la medida que el beneficiario cumpla todos los requisitos, y hasta el último día del mes en que el trabajador tenga 24 años de edad, sin perjuicio de los plazos adicionales a los que puede acceder. Sin embargo, para los que a los 21 años no han obtenido la licencia de educación media, el beneficio se extinguirá.

En tanto, para ingresar al programa del Bono al Trabajo de la Mujer, en tanto, debes tener entre 25 y 59 años de edad, y pertenecer al 40% mas vulnerable de la población según Registro Social de Hogares.

¿Cuánto dinero corresponde?

En ambos casos el monto se calcula según el nivel de ingresos que tengan los beneficiados.

Como ejemplo, en el caso del subsidio al empleo joven, en caso de rentas brutas anuales iguales o inferiores a $2.417.498, el bono ascenderá al 20% de la suma de las remuneraciones y rentas imponibles.

¿Cómo se postula?

Ambos beneficios se pueden postular vía web en sus respectivos sitios. Para el Subsidio al Empleo Joven basta con ingresar el rut en este enlace para ver si se cumplen los requisitos.

El mismo mecanismo opera para el Bono al Trabajo de la Mujer y se puede revisar acá.