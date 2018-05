[VIDEO] Vaticano retoma juicio contra OReilly por abuso sexual a menor

La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano decidió retomar el juicio canónico en contra de John O'Reilly.

O'Reilly cumplirá en noviembre próximo, los cuatro años de libertad vigilada a los que fue condenado por abusar reiteradamente de una alumna del Colegio Cumbres por la justicia chilena.

Revisa el comentario de Andrea Vial en "Mesa Central", de Tele13 Radio, donde adelantó la medida.

La información fue confirmada más tarde a La Segunda por el abogado José Ignacio Escobar, quien representó a la familia de dos alumnas del Colegio Cumbres. "La familia hizo una serie de consultas bastante extensas, tanto al Arzobispado de Santiago como a las autoridades de la Congregación en Roma".

"Durante estos años se enviaron una serie de cartas dirigidas al monseñor (Ricardo) Ezzati y a la Congregación, probablemente una de esas comunicaciones surgió efecto esperado", detalló el abogado.

Escobar aseguró que lo que llama la atención es el tiempo que transcurrió antes que se decidiera retomar la indagatoria. "No sabemos por qué se hace tan tarde y lo interesante es descubrir por qué no se continuó con este procedimiento, quien ordenó archivarlo; porque no hay ninguna razón para que haya estado cuatro años archivado".