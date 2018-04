Villalobos dice que no fue invitado a cambio de mando: “Me habría encantado poder despedirme"

El mismo día en que el ex General Director de Carabineros sufrió un accidente automovilístico en el El Maule, se dio unos minutos para hablar con la prensa que llegó hasta el lugar para asegurar que no fue invitado a la ceremonia de cambio de mando en que asumió el general director Hermes Soto y que marcó su salida de la institución tras 40 años en Carabineros de Chile.

"Yo no fui invitado a la ceremonia. En algún minuto tuve la intención –de acuerdo a lo que se me había dicho a mí- de poder concurrir, pero las cosas no fueron así" expresó.

Además Villalobos indicó que "me habría encantado poder despedirme de todos los carabineros que fueron tremendamente leales y comprometidos con el servicio, pero es lo que es".

Al referirse a las razones que lo marginaron de la ceremonia, Villalobos aseguró que "no soy la persona que tiene que responder eso, yo estaba llano a asistir, pero yo no podría dar una respuesta de por qué ocurrió esto. Tengo entendido que es primera vez que no se entrega la institución como corresponde".

Villalobos fue más allá comunicando que "efectivamente tenía un discurso preparado con mucho cariño y afecto para la gente que trabajó conmigo. Pero ahora la tecnología lo permite, así que voy a grabar el discurso y después se lo voy a hacer llegar por los medios de comunicación.

Para concluir, el -ahora- ex general indicó que "no lo tomo como un portazo. La historia juzgará, yo estoy aquí, di la cara 40 años, me voy con la frente más que en alto".

Villalobos presentó su renuncia al cargo durante los primeros días de gobierno del Presidente Sebastián Piñera y en un contexto marcado por los cuestionamientos a su dirección debido al millonario fraude al interior de la institución y la fallida Operación Huracán, donde se investiga adulteración de pruebas por parte de funcionarios de la policía uniformada.