8 razones que muestran que Facebook alcanzó su punto máximo y ahora puede estar perdiendo influencia

En la superficie, Facebook es una de las proposiciones comerciales más exitosas en la historia de los negocios. Su capitalización de mercado sobrepasa hoy el medio billón de dólares. Las acciones son seis veces más rentables hoy que hace cinco años. La imagen general es de crecimiento y riqueza.

Como escribió Miles Johnson en el Financial Times: "La red social... está aumentando sus beneficios en más del 50% por trimestre y las ganancias por acción en más del 70%, haciendo que su rentabilidad y crecimiento estén a años luz de una compañía promedio en Estados Unidos".

Pero la imagen a mediano y largo plazo es muy diferente. De hecho, Facebook está acumulando enemigos y desafíos a tal velocidad que sus horizontes se han nublado de repente.

Puede parecer una locura, o una contradicción, argumentar que el poder de Facebook está decayendo. Pero aquí hay ocho razones para pensar que, en términos de influencia, si no de riqueza, Facebook ciertamente ya alcanzó su punto máximo.

1. Una caída en el número de usuarios

En su último reporte de ganancias, Facebook reveló que -por primera vez- el número de usuarios diarios activos en Estados Unidos y Canadá (su mayor mercado) disminuyó. Aunque la caída fue pequeña -184 millones en lugar de 185 millones-, esto es algo importante. Primero porque fue la primera caída, y, además, ésta precedió los cambios anunciados por Mark Zuckerberg con los que se priorizan las interacciones en lugar de las noticias en el muro de la red social.

2. Una caída en el 'engagement'

Quizá aún más preocupante para el gigante de las redes sociales es que no solo fue el número absoluto de usuarios el que ha caído. También fue el tiempo que pasan en Facebook, en otras palabras, el engagement.

Facebook reportó que la cantidad de tiempo que los usuarios pasan en la red social había caído en 50 millones de horas cada día. Esa es una caída enorme. Sugiere que la experiencia de su muro se ha vuelto menos adictiva... y eso también lo hace menos atractivo para los anunciantes que financian Facebook.

3. Enemistad de los anunciantes

Hablando de ellos, la mayor vulnerabilidad de Facebook podría ser una retirada masiva de anunciantes. Hace unos días, el director de Marketing de Unilever, Keith Weed, dijo que la confianza del consumidor en las redes sociales se ha desplomado. Amenazó con sacar su dinero no solo de Facebook, sino también de Google. ¿Qué ocurre si otros grandes anunciantes le siguen?

Ya existe una enemistad notable entre algunos anunciantes y grandes firmas de tecnología, sobre el supuesto sigilo de estos últimos respecto a que los usuarios sean el objetivo de los anuncios.

Muchas figuras de alto perfil en el mundo de la publicidad con las que hablé dicen que desprecian lo que ven como una falta de transparencia de las tecnológicas.

4. Desinformación y noticias falsas

Justificando su posición, Keith Weed dijo que "la gente está cada vez más preocupada sobre el impacto de lo digital en el bienestar, en la democracia, y en la verdad misma".

Facebook reportó una caída no solo en su número de usuarios, sino también en el 'engagement'. Getty Images

Está muy claro que la investigación sobre la supuesta participación de Rusia en la elección de Donald Trump analizará el uso que se hizo de la plataforma. Más aún, Hillary Clinton argumentó el año pasado que Facebook había sido la causa fundamental de su derrota.

Su reputación se verá muy afectada si Facebook, que se presenta a sí misma como una compañía que quiere hacer el mundo más abierto y conectado, llega a ser conocido como el "chico malo" cuya desinformación menoscaba la voluntad del pueblo estadounidense.

5. Ataques de sus exejecutivos

Otra cosa terrible para la reputación de la compañía son los ataques que llegan de ex altos ejecutivos.

Chamath Palihapitaya, ex vicepresidente de crecimiento de usuarios, dijo hace unos meses que las herramientas de interacción que habían creado "están destruyendo la forma en que funciona la sociedad. No hay discursos civiles, no hay cooperación".

A Palihapitaya le siguieron varios haciendo lo mismo incluido Sean Parker, cofundador de Facebook.

La razón por la que esto importa no es solo por los malos titulares. Si la reputación de Facebook en Silicon Valley se cae, puede ser una barrera para las adquisiciones (Instagram, WhatsApp, etc.) que pueden promover el crecimiento futuro.

6. Endurecimiento de la regulaciones

Tanto en Europa como en Estados Unidos, los reguladores están librando una especie de guerra de desgaste contra Facebook, que podría volverse mucho más explosiva.

Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE, tiene a las firmas tecnológicas en la mira. Getty Images

En Bruselas, la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, tiene a las firmas tecnológicas en su punto de mira. En Alemania, las leyes de incitación al odio se están utilizando para imponer multas muy altas contra Facebook. En todas partes, el estado de ánimo se está endureciendo, y eso nos lleva a abordar el tema de los datos...

7. Regulación de protección de datos

Las nuevas superpotencias en el mundo de los negocios son un nuevo tipo de gigante de la tecnología que monetiza datos personales. Y con la evolución de la economía de datos viene la evolución de la regulación de datos.

La Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR, por sus siglas en inglés), entrará en vigor el 25 de mayo y tendrá un impacto masivo en compañías como Facebook, que podrían enfrentar multas enormes por infracciones. La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo que la compañía ya ha ajustado la configuración de privacidad con anticipación.

En su reciente anuncio de ganancias, Facebook advirtió específicamente que la GDPR podría ser un impedimento para su crecimiento futuro.

8. Antagonismo con la industria de noticias

La industria de noticias se ha vuelto contra la red social desde hace un tiempo, particularmente, aunque por supuesto no del todo, debido a la velocidad con la que Facebook y Google engullen los dólares publicitarios.

El predominio de estas dos compañías limita la capacidad de los editores tradicionales para ganar dinero en internet y, como tal, podría ser fatal para sus expectativas.

Los recientes cambios de Facebook están afectando a muchos sitios de noticias. Reuters

Pero para muchos jugadores importantes en el mundo de las noticias, los recientes cambios de Facebook podrían reducir drásticamente la cantidad de tráfico a sus sitios web. BuzzFeed, que depende en gran medida de las noticias que se comparten en las redes sociales, anunció recientemente recortes de empleos.

Este doble golpe a la industria de medios -engullir los dólares de publicidad por un lado, y luego cerrar los grifos de tráfico desde su muro- asegura una relación antagónica con los escritores de titulares de todo el mundo.

Sin querer hacer de esta publicación un paseo por la ciudad de las advertencias, es conveniente recordar que Facebook es una de las compañías más innovadoras de toda la historia, ha acumulado una riqueza asombrosa y ofrece un servicio agradable y gratuito (si obviamos que pagas con tus datos personales).

Sin embargo, crecen las sospechas de que Mark Zuckerberg y su equipo han desatado algo que no pueden controlar, y que después de un vertiginoso crecimiento durante 14 años, su influencia global podría haber alcanzado su punto máximo.