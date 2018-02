Chile cae 10 puestos en índice de Libertad Económica y deja el top ten mundial

Una baja de diez puestos tuvo Chile en el Índice de Libertad Económica, elaborado por la Fundación Heritage. Se trata de la mayor caída desde el debut del listado, en 2008. Por otro lado, es primera vez que nuestro país sale del top ten.

Pese a lo anterior, Chile se mantiene como líder a nivel sudamericano y se ubica en el puesto 20 a nivel mundial.

