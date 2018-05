CyberDay 2018: Estas son las 216 marcas con ofertas

Este lunes 28 de mayo se dio el vamos al CyberDay 2018, que se extenderá al miércoles 30.

Este año participan 216 marcas, 58 de las cuales por primera vez se suman al evento de comercio electrónico.

La mayor parte de los sitios corresponde al rubro de Calzado y Vestuario (46 tiendas), seguidos por los sitios de Deportes y Outdoor (26), Hogar (24), Viajes y Turismo (17), Tecnología (19), Multitiendas y Supermercados (14) y Salud y Belleza (18).

"El objetivo principal de los eventos Cyber es promover la utilización y el desarrollo del comercio electrónico en el país, considerado como objetivo clave por la CCS dado sus beneficios en términos de eficiencia y experiencia de compra de usuarios", dijo la Cámara de Comercio.

En el CyberDay de noviembre del año pasado se registró una cifra histórica de transacciones, las que llegaron a 190 millones de dólares. Las expectativas de esta versión de 2018 son superar los 180 millones de dólares.

A continuación, revisa las marcas que participarán en el evento:

Hogar:

FLEX, Sur.Diseño, Easy, Capd'or, NIBSA, Rematime, Amoblé, Oviedo ferreterias, Impresionarte, CIC, Imagina, Better Life, Homy, A3D, Enel x, Nina Herrera, Depto 51, Melón, Tool mania, Cannon, Rosen, Steward, Sodimac, Flora Center.

Multi tiendas y supermercados:

Latam, Gift Card Cencosud, Jumbo, laPolar.cl, Ripley, Johnson.cl, Hites, Tottus.cl, Falabella, Dimarsa.cl, Paris, Linio.cl, Mercado Libre, Corona.

Vestuario, calzado y accesorios:

Keds, Prüne, U Mix, Joyería Aurus, Amphora, Lounge, Enersocks, Real Kicks, Cardinale, Secret, zapatos.cl, Rapsodia, Hush Puppies, Umbrale, Block, Flores, Florsheim, Carmela, Via Uno, Kipler.cl, Guess, Guante, renuevatucloset.cl, Brooks Brothers, New Man, Barbizon, Canadienne, celio, dafiti, Gacel, Ferouch, Banana Republic, ASH, Trial, CAT, iO, GAP, Nerfis, Fashions Park, Palmers, The tie club, lenceria.cl, Naturalizer, Perry Ellis, JoseHerrera, Planetazapato.cl

Seguros y servicios:

Seguros Falabella, Te traemos de USA, Consorcio.

Tecnología:

Emotions, H store, Dimacofi, Movistar, Mundo Games, Reifstore, Mobilehut, Sony, Casa Amarilla, Mallconnection.cl, Acer, Music World, Todotoner.cl, Garmin, Anker, HP, Blustore.cl, Tienda Smart, Audiomusica.

Neumáticos:

Neumastock, Cambia tu neumático, Chileneumáticos.cl, Mtco, Neumashop.

Entretención, cultura y educación:

Busca libros, Modo Happy, Mine-class, Puntoticket, Thomson Reuters, Tu Pase, Cine Hoyts.

Viajes y turismo:

Iberia, Cocha, Europcar, Assist Card, Moros, Travel Ace, Viajes Falabella, Bristish Airways, Atrapalo.cl, Aerolíneas Argentinas, El Colorado, Viajobien.com, Turismo City, Travel Security, Latam, Compara Online, Despegar.com

Mascotas:

Puntomascotas.cl, Tiendapet.cl, Petfy.

Deportes y outdoor:

Adidas, Bicicletas Lahsen, 7veinte, Kivül, Dimarine.cl, Andesgear, Columbia, Patuelli, Lapicadelski.com, Zolkan, Under Armour, Haka Honu, Belsport, Bold, Intercycles bicicletas, Marmot, Mountain Hard Wear, The North Face, Skechers, DC, Rutadeporte.cl, Burton, HW outdoor, Merrell, Lippi, K-one.

Salud y belleza:

Cambia tu nutrición, Secretos de amor, Clínica Cela, Mayor Dent, Farmacias Knop, Lentesplus.com, Natura, Elite perfumes, Ivmedical, Le Ciel, Clínica Estetika Médica, Salcobrand, Starsex, Lasertam, Clínica Vitaláser, EVA spa, Japi Jane, Vive Zana.

Infantil:

Babydeals, Dactic, Wild Spirit, Lego, Colloky, Mi primera foto, Seigard, Hush Puppies Kids, Babycenter, baby infanti, Baby point, baby tuto, Opaline.

Cuponeras:

Cuponatic, Urbania, Rebajas, Lestbonus, Descuento City, Groupon, Cupoclick, Agrupemonos, Devitrina.cl.

Alimentos y Bebidas:

Papa Johns, Susazón, Club de Amantes del Vino, Descorcha.com, Booz.cl, Gourmesso.

Equipaje, bolsos y mochilas:

Xtrem, Kipling, Samsonite, Kingson, Saxoline, Jansport.

Para revisar más detalles, HAZ CLICK AQUÍ PARA INGRESAR AL SITIO OFICIAL DEL CYBERDAY 2018