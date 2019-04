Reforma tributaria: Hacienda confía en "avanzar en la idea de legislar"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró este martes que tiene "confianza" en que el proyecto de reforma tributaria avanzará en el Senado, donde mañana se vota la idea de legislar. En ese mismo sentido llamó a los parlamentarios que quieren "dialogar" a votar a favor y "hacerlo por Chile".

Todo esto se da un día antes de la votación donde el gobierno no tiene mayoría parlamentaria y donde la oposición se ha negado a aprobar en general el proyecto si no se divide en dos. Mientras, la Democracia Cristiana (DC) se ha convertido en el partido clave, ya que con sus votos el proyecto pasaría a analizarse en particular.

De hecho, durante esta mañana, tras una reunión con las Pyme, el presidente de la DC, Fuad Chahín, comentó que "vamos a trabajar por mantener la unidad de la Oposición, pero tenemos la libertad de votar de forma distinta", abriéndose a la idea de aprobar el proyecto del gobierno.

Por su parte, Larraín agregó que "nos hemos encontrado que dentro de la oposición hay algunos que claramente no quieren conversar, que quieren oponerse a lo que dice el gobierno. Nosotros hemos visto claramente que algunos quieren obstruir, nosotros queremos hablar con los que quieren dialogar, hay algunos que quieren dar un portazo a las pyme, a la clase media, y a las regiones".

Finalmente, puntualizó que "llamamos a los que tienen espíritu de diálogo, a hacerlo por Chile, perderíamos mucho (...) Tengo confianza en que vamos a poder avanzar en la idea de legislar".