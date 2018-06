[VIDEO] Impuesto a Netflix, Uber y Spotify: ¿Cómo afectará a los usuarios?

Diversas reacciones en redes sociales ha generado el anuncio del gobierno de ingresar una propuesta para hacer que las empresas de servicios digitales paguen impuestos.

Una medida que se concretará en el marco de la tramitación del proyecto de Modernización Tributaria, que próximamente ingresará al Congreso. La idea es incorporar un impuesto digital o sobre servicios digitales que se presten en el país, entre ellos publicidad online, streaming, transmisión de datos, intermediación digital, entre otros.

"Si le gusta ver series en Netflix va a tener que pagar el IVA", ejemplificó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al explicar una norma que -de concretarse- afectará a servicios como Spotify, Apple Music o Amazon Prime, y a aplicaciones de transporte extranjeras como Uber o al servicio de arriendo de casas o departamentos Airbnb.

De esta forma, Chile se uniría al listado de países donde las empresas de tecnología deben tributar. En Argentina, por ejemplo, los servicios como Netflix o Spotify deben pagar un 21% sobre la suscripción, al igual que en Colombia (19%), Australia (10%) y algunas partes de Estados Unidos (entre 6% y 9%).

¿Cómo podría afectar a los usuarios una medida de este tipo? En T13.cl consultamos a expertos en tecnología y tributos para analizar una medida que genera polémica.

¿Por qué deberían pagar impuestos Spotify o Netflix? Son aplicaciones gratuitas que solo tienen ingresos por publicidad, que usamos a través del internet y los dispositivos que ya pagamos con impuestos.



¿Qué va a proponer Larraín después? ¿Impuesto a WhatsApp? — José Tomás Gazmuri (@jtgazmuri) 21 de junio de 2018

Y cual sería la "competencia" chilena de Netflix y Spotify? Qué se siente tan en desventaja con el e-commerce? #AlzaImpuestos — Cristian Acevedo (@Xeester_online) 21 de junio de 2018

Pago de impuestos en Uber y en Netflix, y que recaerán en el usuario.

Eso dice el Ministro de Hacienda.



Los tiempos mejores. — Carlos Loyola Lobo (@CLoyolaLobo) 21 de junio de 2018

¿Cuánto podrían subir los precios?

Hasta ahora el gobierno no ha explicado en cuánto se traducirá para los usuarios la aplicación del denominado "impuesto digital". Lo que se sabe es que este mecanismo buscará gravar de manera orgánica y sistemática los servicios digitales que se prestan en el país, como explica Hacienda en una minuta.

Sin embargo, haremos un ejercicio, considerando la frase del ministro, quien señaló que "si le gusta ver series en Netflix va a tener que pagar el IVA". Si el alza fuera solo del IVA (19%), los precios de la plataforma de streaming podrían cambiar de la siguiente manera.

Suscripción Precio actual Precio + IVA Básica $4.590 mensual $5.462 mensual Estándar $5.990 mensual $7.128 mensual Premium $7.390 mensual $8.794 mensual

Por otro lado, una suscripción de Spotify Premium aumentaría de $3.490 a $4.153, mientras que una de Apple Music, de $3.400 a $4.046 mensuales.

De igual forma, estas son estimaciones, porque como se ha mencionado, las empresas no solo pagarían IVA, sino una serie de otros impuestos que podrían ser traspasados a los usuarios.

Felipe Ovalle, director de "OhMyGeek!" y panelista en T13 Radio, señala que todo depende del modelo de negocios que tenga cada empresa. "Netflix o Spotify, se basan en suscripciones, pero Uber es un servicio on demand, que a medida que lo uso, lo pago. El anuncio de Larraín mete en el saco a todas las empresas y medir el impacto hoy es súper difícil, porque son modelos distintos y no se sabe el nivel de tributación que tendrán que hacer, considerando el hecho que son empresas que tienen casa matriz fuera de Chile", declaró.

Misma postura tiene el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco: "dependerá de la facilidad que tengan las empresas de traspasar el costo de este impuesto a los usuarios. No es lo mismo el mercado de los remedios que el mercado de los paquetes de turismo. Si tu vendes remedios y te colocan un impuesto, como el remedio es muy necesario, probablemente, tu puedes pasar ese mayor costo a precio y las personas igual te van a seguir pagando, porque el remedio es muy necesario."

De igual forma, René Morales, editor del sitio especializado "Doble Punto", señaló que "a pesar que las empresas ajustan sus precios de acuerdo a cada mercado, lo más probable es que traspasen el cobro de los impuestos al usuario final."

¿Los usuarios dejarán de usar los servicios?

Pese a las posibles alzas en los precios de las suscripciones, los expertos señalan que los usuarios no dejarían de utilizar los servicios.

Morales cree que no habrá mucho impacto en la cantidad de suscripciones, "los clientes más estables de esos servicios ya han aguantado subidas de precio antes y lo más probable es que sigan aguantando. Es una molestia para los consumidores, pero siento que para la mayoría de la gente Netflix, Spotify y otros son baratos para lo que ofrecen", señaló.

En tanto, Ovalle, cree que podría ser una oportunidad para que los usuarios conozcan nuevos servicios y se impulsen más servicios locales. "Si a la larga la oferta no es buena, y me están cobrando un precio que va a subir, la gente se va a dar cuenta que más allá de un tema cuantitativo, también es cualitativo. Algunas empresas de telecomunicaciones también tienen servicios tipo Netflix, los cuales no se cobran a los usuarios, pero no los utilizan."

Por otro lado, el académico de la Universidad de Chile, se cuadra con Ovalle y Morales, señalando que en otros países "no ha significado una caída muy significativa en el uso de estas plataformas, porque pese a que aumenten los precios por IVA, todavía sigue siendo más conveniente que otros canales tradicionales. Estas empresas son más baratas por el modelo de negocios por el cual ellas se rigen. Uber y Cabify son las empresas de transporte más grandes del mundo y no tienen ningún vehículo".