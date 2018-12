Trump asegura que China acepta "reducir y eliminar" aranceles a automóviles de Estados Unidos

AFP

China aceptó "reducir y eliminar" los aranceles de los automóviles importados de Estados Unidos, dijo el domingo el presidente Donald Trump, un día después de acordar con el mandatario chino, Xi Jinping, una tregua en la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.