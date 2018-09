[VIDEO] SBIF y filtración de datos: "La industria está trabajando con celeridad"

El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren, aseguró este jueves en T13 AM que "la industria está trabajando con celeridad" para implementar medidas de seguridad luego de la filtración de datos ocurrida esta semana y confirmó que se pedirá instaurar la tercera clave para transacciones bancarias por internet.

Al respecto, Farren indicó que "esta es una tarea de todos, de los bancos, del gobierno y de los funcionarios y empleados que trabajan en los bancos que tenemos que preocuparnos de implementar las medidas para que las personas estén seguras de que estamos resguardando sus datos, lo importante es cómo organizamos, cómo prevenimos, cómo salimos adelante cada vez que ocurren estas situaciones".

Tercera clave

En tanto, al ser consultado sobre la implementación de la tercera clave dinámica para asegurar las transacciones bancarias, la autoridad señaló que "ya existen instituciones que manejan la tercera clave, es una clave dinámica, en algunos casos se manda, va cambiando con cada transacción, elimina la necesidad del uso de clave única que tienen las tarjetas de crédito", pese a esto, advirtió que no es la solución total ya que "hay comercios internacionales que no manejan la clave dinámica, estos eventos no son garantía absoluta de que el problema está terminado".

Finalmente, el superintendente dijo que si bien se están tomando las precauciones, las personas también deben tener precaución al hacer transacciones, especialmente en comercios extranjeros y a fijarse de que éstas se realizan desde sitios seguros.

"Se están eliminando las bandas magnéticas y la implementación de chips, implementando la clave dinámica, estamos pidiendo que nos informen las instituciones respecto de las medidas que maneja cada una en caso de fraude con tarjetas de crédito", indicó, puntualizando que "los usuarios tenemos que ser cautos y verificar que estamos operando en sitios seguros".