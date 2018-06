Bachelet convoca a primera reunión con sus ex ministros tras dejar La Moneda

Este miércoles 30 de mayo a las 18 horas la ex presidenta Michelle Bachelet se reunirá por primera vez con sus ex ministros desde que dejara La Moneda el pasado 11 de marzo.

Según publicó La Tercera, el encuentro se realizará en la sede de la nueva fundación de la otrora mandataria, la que aún no tiene nombre, ubicada en calle Del Inca en la comuna de Las Condes.

Si bien la cita tendría un carácter de camaradería, ésta ocurrirá sólo días antes de la primera cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera de este viernes 1 de junio.

De acuerdo a la publicación, durante esta semana los colaboradores de Bachelet pidieron a los ex ministros minutas con el fin de poder responder a los cuestionamiento a la actual administración durante el mensaje presidencial. Al respecto, Ana Lya Uriarte y el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, han pedido material de apoyo para la ex mandataria.

La agenda de la ex mandataria

Tras dejar el Gobierno, Bachelet ha tenido una ocupada agenda de actividades además de la puesta en marcha de la fundación que busca defender su legado. El pasado sábado llegó desde Ginebra, Suiza, donde participó en eventos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, participará de actividades relacionadas al medioambiente. El próximo 14 de junio recibirá en Washington el reconocimiento de Natgeo por su labor "en materia de protección medioambiental, especialmente los océanos". Posteriormente, el 27 de junio estará en Vietnam para ser parte de la Asamblea del Fondo para el Medioambiente "en relación a la protección del medioambiente".

Estos encuentros se suman a otros pactados para el mes de junio por parte de la otrora presidenta. Presidir una reunión de la Alianza para la Salud de la Familia, la Mujer y el Niño de la Organización Mundial de la Salud (13 de junio), asistir a una reunión de un grupo de mediadores de la ONU en Finlandia (17 y 18 de junio) y exponer en Bélgica en la conferencia “Representación en la época del populismo” de IDEA Internacional.