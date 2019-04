Beatriz Sánchez: la carta con que el Frente Amplio podría competir por la alcaldía de Viña

Una difícil momento vive la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, luego de que saliera a la luz una auditoria que la Contraloría hizo al municipio y que reveló un déficit de 17.500 millones de pesos.

Este complejo escenario podría abrir la posibilidad de que nuevos candidatos tengan chance de llegar a la alcaldía de la comuna, que Reginato preside desde hace 15 años.

Según indica La Segunda, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se reunió el pasado 23 de marzo con ocho representantes del comunal de Viña del Mar a quienes manifestó que si bien no ha decidido que postulará a ese cargo o al de gobernadora regional, en caso de hacerlo no sería a través de una imposición de su nombre sino que luego de una decisión colectiva.

Eso sí, Sánchez, quien cambió su dirección electoral a esa ciudad, tendría rivales en una eventual primaria del Frente Amplio para aspirar al sillón edilicio de la ciudad jardín, zona en que ella nació. El ex presidente de Revolución Democrática (RD), Rodrigo Echecopar y el independiente Ignacio Schiappacasse también buscarían el puesto.

A pesar del complejo escenario que enfrenta Reginato, en las últimas presidenciales Sánchez no obtuvo más votos en la comuna que en ninguna de las elecciones municipales en las que la militante UDI ha vencido desde 2004 en adelante. Por ejemplo, Sánchez en las presidenciales de 2017 obtuvo 34.595 votos (25,4%) y la actual alcaldesa en las municipales de 2016 un total de 44.799 apoyos (59,95%), recuerda el vespertino.

Con todo, resultados de una encuesta de Pulso Ciudadano, muestran que Sánchez encabeza las preferencias presidenciales con el 13% de las menciones, seguido por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín con un 8,3%.