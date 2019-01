Cámara aprueba ley de migraciones: proyecto pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley de migraciones impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera.

La iniciativa fue respaldada en general por 147 votos a favor y uno en contra.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, valoró la aprobación, señalando que ésta "nos permite avanzar en poder tener una migración cada vez más ordenada, más regular, más segura. Como dijo el presidente Piñera, ordenar la casa"

"El cambio de la categoría migratoria se debe hacer en el país de origen y era un punto muy importante del proyecto —que fue un largo debate en la sala— porque creemos que cuando se dio el año 2015 la señal que una persona, como turista, podían ingresar al país y de aquí poder tener una regularización migratoria, se nos produjo un descontrol de la migración", aseveró Chadwick.

Chadwick detalló que "el principio de 'no devolución' fue rechazado, con lo cual no se asimila lo que es la categoría de refugiado a la categoría de inmigrante. Si una persona tiene, por razones judiciales o administrativas, que ser expulsada del país no puede señalar que tiene algún problema de persecución o no persecución porque para eso tiene que recurrir al refugio pero no la prohibición de expulsión"

El titular de Interior además puntualizó que las "visas de oportunidades existen, pero se solicitan en el país de origen".