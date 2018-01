Caso Penta: Fiscalía pide salida alternativa para Iván Moreira

El jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, solicitó la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en contra del senador UDI Iván Moreira, investigado por presuntos delitos tributarios en el marco del caso Penta.

La decisión fue acordada junto la defensa del senador, que aceptó las condiciones propuestas por la fiscalía: la fijación de un domicilio y el pago del monto de $35 millones de pesos al fisco.

La cifra que deberá pagar el senador corresponde a la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas que emitieron los colaboradores del parlamentario.

El pasado 3 de noviembre, la Corte Suprema aprobó la solicitud de desafuero al parlamentario, quien fue formalizado en 2015, advirtiendo "la presencia de antecedentes serios y graves que hacen plausible la configuración del delito atribuido".

Tras conocer su desafuero, Moreira insistió en su inocencia y emplazó al Ministerio Público a que demuestre "en un juicio justo y ahora" que no ha existido "una persecución política" en su contra.

"Llevo tres años en incertidumbre, y la fiscalía se ha tomado todo el tiempo del mundo para armar un escándalo político donde hay solo desprolijidad en gastos de campaña. Me querrán sacar del Senado, pero no me rendiré jamás", agregó en esa oportunidad.