Castillo ante acusaciones por Caso Frei: "No puede ser calificado sino como una canallada"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo Fuenzalida, emitió una declaración pública ante las acusaciones que lo apuntan como presunto encubridor en autopsia de la muerte en extrañas circunstancias del ex presidente de la Democracia Cristiana (DC), Eduardo Frei Montalva.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión de Salud del Senado optó por vetar su presencia cuando se discutan proyectos pertinentes a materias de su gestión.

“Como Comités del Senado comprometidos con la plena vigencia de los derechos humanos hemos decidido notificar a ustedes como autoridades de gobierno que al señor Castillo no lo reconoceremos como interlocutor válido para las relaciones con las Comisiones técnicas y la Sala del Senado; por lo cual, les solicitamos abstenerse de nombrarlo para relacionarse con los senadores de nuestros Comités”, aseguraron en dicha oportunidad.

Debido a eso, Castillo Fuenzalida manifestó públicamente que la situación "busca dañar la imagen del gobierno".

"Que hoy se me apunte solo a mí, sin ninguna prueba, en un claro intento por sacar dividendos políticos, y no puede ser calificado sino como una canallada" y agregó que "pretender vincularme con un hecho doloroso para el país como fue la muerte del ex Presidente Frei Montalva, la que todo Chile lamenta profundamente, solo busca dañar al gobierno y eso es evidente", expresó.

El médico de 61 años lamentó las "acusaciones calumniosas e infundadas, que además causan daño al progreso en la calidad, oportunidad y dignidad de la atención de salud". Aseguró que a pesar de ello, seguirá en su cargo "por mandato del presidente".

Castillo Fuenzalida fue confirmado en el cargo, en reemplazo de la Doctora Gloria Burgos Marabolí el 10 de agosto pasado. Su nombramiento causó una ola de polémicas en la que diferentes partidos políticos lo sindicaron como responsable de encubrir y ocultar información sobre la muerte del ex mandatario en 1982.

Por otra parte, también se le responsabiliza por la construcción del Hospital de Rancagua, y serios reparos en probidad administrativa en la licitación y construcción de 14 hospitales, donde un sumario administrativo lo responsabiliza de retrasos y pagos excesivos, consigna Ciper Chile.