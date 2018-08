"No fui removida en forma regular": El correo con que Dorothy Pérez se niega a dejar la Contraloría

El conflicto entre el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y la abogada Dorothy Pérez, sumó un nuevo episodio este lunes, cuando la destituida subcontralora envió un correo electrónico a funcionarios de la entidad fiscalizadora apuntando a que formalmente el cargo todavía le pertenece y que, por tanto, no corresponde ni autoriza la remoción de las pertenencias que tiene en su oficina.

El texto dirigido al encargado de personal de la Contraloría -al que tuvo acceso T13.cl- plantea que "puesto que no he sido removida en forma regular mediante el juicio de amovilidad respectivo, te informo que NO (sic) resulta procedente el retiro de mis documentos institucionales y personales, enseres propios del despacho, medicamento y otros que se encuentran en la oficina en donde desarrollo mi labor".

[VIDEO] La tensión interna en la Contraloría

Como juez de cuentas, agrega Pérez, "no autorizo el retiro, ni el movimiento procesal ni material de los expedientes que están en mi despacho (...) lo hago especialmente presente a la luz de las normas penales que sancionan conductas sobre la alteración y la intervención de la custodia de expedientes judiciales".

El miércoles pasado Bermúdez declaró vacante el cargo de Pérez y al día siguiente la reemplazó por María Soledad Frindt, pero Pérez invocó al artículo 4 de la ley 10.336 de la ley orgánica de Contraloría General de la República, que podría provocar que el mismo Presidente de la República tenga que referirse a la remoción.

Parte de la controversia suscitada es sobre si el contralor puede destituir a su primer subalterno directamente o si es necesario el juicio de amovilidad al que apunta Pérez.