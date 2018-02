Harboe defiende a Muñoz: "El problema de Jadue es su falta de templanza y prudencia"

El enfrentamiento entre el alcalde del PC, Daniel Jadue, y el canciller Heraldo Muñoz (PPD) ha escalado.Una polémica que comenzó la semana pasada, luego que el edil asegurara que ante Venezuela y el conflicto Palestina-Israel, el ministro parecía un "agente norteamericano".

Tras esto, la directiva del PPD respaldó al titular de Relaciones Exteriores, quien además confrontó a Jadue desde su cuenta personal de Twitter.

Sin embargo, la polémica no paró y este lunes en entrevista con Tele13 Radio, Jadue volvió a difundir sus críticas, entregando nuevos detalles de sus cuestionamientos. Jadue fue más allá y sostuvo que Muñoz le ha "ocultado información" a la Presidenta Michelle Bachelet.

Según Jadue, "en algún momento conversé con la Presidenta y me quedé con la sensación de que Heraldo le oculta información". Lo anterior, porque en una ocasión le reclamó "personalmente a la Presidenta porque el gobierno de Chile no se había manifestado por la deportación sistemática de ciudadanos chilenos, a pesar de que tenemos un convenio de libre migración con Israel".

Tras esto, el alcalde afirmó que "la Presidenta me dijo que no está enterada y que va a verlo, y después, en la tarde, salió una declaración manifestando la preocupación por la deportación". Después, el alcalde explicó que no tiene la certeza del ocultamiento de información a Bachelet, pero sí la "íntima convicción de que sucede".

Sus dichos fueron rechazados por el senador PPD, Felipe Harboe, quien afirmó a T13.cl que "el problema de Daniel Jadue es su falta de templanza y prudencia".

El parlamentario acusó que el militante PC "ha armado una polémica equivocada, y suponer ocultamiento de información de parte del canciller a la Presidenta es para cambiar el eje de la discusión al defender un régimen que viola los derechos humanos o en alguien que ignora cómo se llevan las relaciones internacionales”.