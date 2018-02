Heraldo Muñoz sobre su gestión: “Hemos hecho mucho más de lo que se pensaba que podíamos conseguir"

En entrevista con El Mercurio, el ministro de Relaciones Exteriores relata cuáles fueron los pasajes más complejos de su gestión, en donde dice que “Los propósitos que me impuse y los que me pidió la Presidenta los he complido y hemos hecho mucho más de los que se pensaba que podíamos conseguir en política exterior”.

Sobre el momento más complejo en estos cuatro años relata que fue “la situación del supuesto espionaje con Perú. Lejos, no se compara a las tensiones con Bolivia”. Agrega que se han reconstruido las relaciones con el país vecino, “logramos realizar el 2+2 que estaba pendiente desde febrero del 2014 y tener visiones muy comunes sobre la realidad regional”.

Sobre el papel de Chile en la política exterior , Heraldo Muñoz señala que “Chile puede jugar un papel en ciertas áreas de liderazgo, pero tiene que hacerlo con otros países latinoamericanos u otros afines, para enfrentar ese mundo más complejo, de proteccionismo, de más xenofobia, de nacionalismo exacerbado, de migraciones forzadas, de refugiados, de guerras distintas a lo que imaginamos”.

Muñoz es el ministro mejor evaluado en las distintas encuestas, entre otras cosas, le han ofrecido ser candidato a presidente del PPD y ante esta aceptación de su figura política dice que “Algunos me dicen que no so de mi lado político, pero me expresan que estarían dispuestos a votar por mí si fuera candidato. Eso lo he escuchado decenas de veces en la calle”.