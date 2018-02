Insulza llama a no negar el legado de los gobiernos de la Concertación

Un llamado a no negar el legado de los gobiernos de la Concertación, hizo esta mañana el senador electo por Arica y ex ministro, José Miguel Insulza en Tele13 Radio al comentar los dichos del ministro de la Secretaría General de Gobierno, Gabriel de la Fuente, que fueron en el mismo sentido, criticando a quienes dicen que los partidos solo deben mirar al futuro desmarcándose de los gobiernos.

"Estoy de acuerdo con que los partidos deben estar preocupados de mirar hacia el futuro, pero muchas desgracias ocurrieron porque no fuimos capaces de defender nuestro pasado", indicó Insulza, quien dijo que la defensa del legado debe ir más allá del gobierno de Bachelet.

"Hicimos muchas cosas por este país, esto de pedir perdón a cada rato y poner buena cara a quien nos critica me parece muy negativo (...) Hay que conocer bien el pasado para poder construir un futuro, no se puede negar lo que era este país en 1990 y lo que es en 2018, incluyendo el gobierno de Bachelet", dijo el ex ministro.

En tanto, al ser consultado sobre una posible coalición de los partidos que a partir del 11 de marzo serán oposición al gobierno de Sebastián Piñera, Insulza indicó que "va a seguir existiendo la ilusión de que es posible unir al conjunto de la oposición en un solo bloque, eso no es posible, no quiere decir que no esté de acuerdo con mi partido que dice que el norte es una alianza que vaya desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, es un objetivo loable, pero no es posible. Eso significa iniciar un proceso de diálogo".

Finalmente puntualizó que "yo creo que toda alianza se puede recomponer. Tenemos que respetar las diferencias y vivir con ellas, intentar imponer a otros sus propias políticas no funciona como alianza".