Polémica por duras críticas del senador Chahuán al gobierno y a la ministra de Cultura

Duras críticas hizo el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán, en contra del Gobierno y principalmente la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, en un consejo de su partido Renovación Nacional (RN) en Viña del Mar.

En el encuentro en el que estuvo presente la diputada Camila Flores, además de otros militantes, el parlamentario indicó que su "paciencia se agotó" con La Moneda y recalcó que la administración de Sebastián Piñera no ha sacado adelante ningún proyecto de ley y que no cuenta con la capacidad técnica para hacerlo.

"Afortunadamente, y gracias a Dios, tuvimos una oposición que está tan desarticulada que aceptó y acogió los llamados a las mesas de trabajo para los grandes acuerdos nacionales", dijo el parlamentario, según publicó La Segunda.

Tras esto, Chahuán apuntó directamente a la ministra Pérez: "nadie sabe cómo resolver el problema (el paro del Parque Cultural de Valparaíso), porque la ministra no es sabida".

En ese sentido, agregó que la secretaria de Estado dio una entrevista en El Mercurio de Valparaíso que después pidió no publicar: "Fue una vergüenza. La debieron haber hecho salir a patadas de este Gobierno. ¡A patadas!", recalcó.

Chahuán añadió que al Gobierno se le han caído 30 seremis y que "tenemos los mismos ministros de Harvard que sienten que los eligió o los designó el Todopoderoso y que están ahí en los cargos". Además, apuntó también al Presidente Sebastián Piñera, entre otros: "Tenemos problemas estructurales. Y el problema más profundo es que el Presidente no entiende lo que es un problema. No sabe lo que es un problema. Si el Presidente no sabe lo que es un problema, estamos todos mal... yo les quiero contar que me aburrí".

La réplica llegó desde el Ministerio de la Mujer

Las palabras de Chahuán no pasaron desapercibidas dentro del oficialismo y fue la ministra de la Mujer, Isabel Plá, quien a través de Twitter salió al paso de las críticas solicitando disculpas al parlamentario y defendiendo a su colega del Ministerio de Cultura.

"La violencia también se ejerce a través del lenguaje. Nadie tiene derecho a pedir que una mujer sea tratada 'a patadas', espero que el Senador Chahuán se disculpe públicamente con la Ministra Pérez", escribió Plá.