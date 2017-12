Ministro de Justicia sobre notarias: “Yo habría hecho 200 o 300 más”

Jaime Campos defiende las 101 notarías creadas en su gestión, luego que la Asociación de Notarios asegurara que de las 34 comunas donde se aumentaran, en 15 no se reúnen las condiciones necesarias para justificar su aumento.

En entrevista con La Tercera, Campos dijo sobre las críticas que “la Asociación de Notarios o está equivocada o falta a la verdad, porque los argumentos que han entregado no tienen ningún sustento legal”. Agrega que: “Estos mismos planteamientos se los hicieron a la Corte Suprema, a través de recursos que presentaron y que fueron reiterados en distintas cortes de apelaciones del país, y en todos esos casos las solicitudes fueron rechazadas”.

Las cifras recabadas por la Asociación de Notarios exponen también que, fijando en 40 mil el promedio de usuarios por notaría, sólo 9 de las 34 comunas con nuevas plazas cumplen este estándar. A lo que el Ministro de Justicia responde que “Maipú tiene 600 mil habitantes y había una sola notaria. La corte me autorizó a crear la segunda ¿pero cuantas notarias debería haber ahí usando el criterio de los notarios? Por lo menos 10”.

Según Campos, desde el gremio de notarios “están defendiendo intereses creados, las cortes de apelaciones me autorizaron a crear solo 101 cargos de notarios, pero si usted me pregunta a mi cuantos hubiera creado, yo habría hecho 200 o 300 más” y remata diciendo que su deber no es velar por los notarios, sino por la ciudadanía.