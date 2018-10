La Haya: Así fueron la lectura del fallo y las reacciones posteriores

Este lunes los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leyeron en el Palacio de la Paz de La Haya el fallo del caso interpuesto por Bolivia en 2013 que buscaba obligar a Chile a negociar de buena fe una salida al Océano Pacífico.

La delegación boliviana estuvo encabezada de forma inédita, por el presidente altiplánico, Evo Morales, mientras la chilena, en tanto, estuvo liderada por el agente Claudio Grossman.

mientras la chilena, en tanto, estuvo liderada por el agente Claudio Grossman. La Corte fue contundente en rechazar uno a uno los argumentos presentados por Bolivia en sus alegatos, llegando finalmente a la votación de 12 contra 3 a favor de rechazar la solicitud altiplánica de obligar a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico.

12:21 "Bolivia nunca va a renunciar a su enclaustramiento, sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo que mediante una invasión hemos sido arrebatado el acceso soberano al Océano Pacífico. El trabajo conjunto del equipo nacional e internacional ha permitido hacer seguimiento (...) Estamos por la justicia, y tenemos razón y por eso entiendfo esta invocación de la CIJ de continuar el diálogo entre ambas partes. Es importante que los pueblos de la región tengamos la capacidad de resolver los temas pendientes, con este párrafo 176 la corte entiende perfectamente que hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile", puntualizó el mandatario altiplánico desde las afueras del Palacio de la Paz en La Haya.

12:16 El presidente Evo Morales se refiere al fallo desde Holanda, "saludar al pueblo boliviano por la unidad. 1 de octubre de este año 2018 será para recordar los acontecimientos para la región que es nuestra querida América. Hemos escuchado el informe de la CIJ, en este informe si bien no hay una obligación de negociar, hay una invocación a seguir continuando con el diálogo, y quiero aprovechar para leer el párrafo 176 de este informe de la CIJ".

12:14 "Valoramos la decisión de la Corte, que desechó punto por punto los argumentos de Bolivia", dijo tras la lectura del fallo en La Haya el agente Claudio Grossman.

12:13 "Quiero agradecer la unidad nacional que se ha mostrado muy claramente", dijo desde La Moneda el canciller Roberto Ampuero.

Veredicto en #LaHaya | AHORA: Canciller Ampuero "Nuestra posición siempre ha sido clara. Chile respeta los tratados internacionales"



EN VIVO » https://t.co/7ds1xXJKzi pic.twitter.com/P5lZ9eZIY5 — T13 (@T13) October 1, 2018

12:03 "Chile va a mantener una voluntad y actitud de diálogo, y espero que el gobierno de Bolivia entienda lo que de manera categórica ha señalado la CIJ hoy día. Quiero decirles que si Bolivia insisten en ese camino de pretender por otras vias acceder a soberanía chilena, no hay nada que convesar con Bolivia, sin embargo si Bolivia entiende que los tratados hay que cumplirlos, siempre va a tener abiertas las puertas".

11:59 "Presidente Morales, no es bueno crear falsas expectativas a su pueblo. La CIJ de La Haya ha decretado y establecido que Chile tiene todo el derecho del mundo a defender y mantener todo su territorio, todo su mar y toda su soberabnía, por eso la conducta del presidnete Evo Morales ha creado una frustración en el pueblo boliviano. Quiero decirle al pueblo chileno y al pueblo boliviano, tengo plena consciencia de que somos países hermanos, seguiremos siendo vecinos y siempre va a existir la mejor voluntad para resolver problemas, pero dentro del contexto de los tratados vigentes"

11:58 "Chile siempre ha tenido una actitud de diálogo con los países vecinos, Chile va a mantener esa actitud de dipálogo y colaboración, pero dentro del contexto de respeto a los tratados vigentes y por supuesto del Tratado de 1904".

11:51 "Hoy es un gran día para Chile, pero también es un gran día para el derecho internacional, para el respeto de los tratados internacionales y para la sana convivencia entre los países, la CIJ de La Haya ha puesto las cosas en su lugar, ha establecido que Chile no ha tenido, no tiene, ni ha incumplido ninguna obligación en sus relaciones con Bolivia. Chile no solamente cumple con el derecho internacional, también cumple y hace cumplir los tratados con otros países. Tal como hemos señalado siempre ninguna obligación de negociar nuestro mar, nuestra soberanía. Chile tiene un afán y una actitud de colaborar y dialogar con los países vecinos siempre en el contexto del derecho internacional y defendiendo con fuerza y voluntad nuestra soberanía", dice tras conocer el fallo de la CIJ, el Presidente Sebastián Piñera.

Piñera agrega que "la demanda de Bolivia nunca tuvo ningún sustento ni de carácter jurídico, por eso ha sido rechazada por la CIJ, el presidente Evo Morales de Bolivia ha creado falsas expectativas a su propio pueblo y ha creado grandes frustraciones a su propio pueblo. Quiero recordar que sin perjuicio de las condiciones que Chile hoy ofrece a Bolivia, no solo en función del Tratado de 1904, son mucho más favorables que las que establece el derecho internacional en esta materia y mucho más favorables de las que tienen otros países mediterráneos en el mundo".

11:43 Revisa aquí la sobria reacción de los medios bolivianos tras la derrota en La Haya

[URGENTE] La Corte de La Haya @CIJ_ICJ rechaza argumentos de #Bolivia en su reclamo por el acceso al mar.#Chile no tiene la obligación de negociar. pic.twitter.com/68ObaAax7F — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 1, 2018

11:34 Se espera que en los próximos minutos, el Presidente Sebastián Piñera entregue sus impresiones del fallo entregado por la Corte Internacional de Justicia, que desestimó todos los argumentos de Bolivia sobre una eventual obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico.

11:28 El ex canciller Heraldo Muñoz señaló tras conocer el fallo de la CIJ que "ahora lo que habría que ver es que Bolivia no cumpla con el fallo, no es necesario, porque Chile cumple su palabra y ahora hay que ver si Bolivia cumple con la suya".

Veredicto en #LaHaya | Corte rechaza la solicitud de Bolivia: Chile no tiene la obligación de negociar pic.twitter.com/hMDk1gw19S — T13 (@T13) October 1, 2018

11:25 El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Lagos Weber valora "la capacidad de mantenernos unidos" y destaca que "la corte fue categórica, fue un resultado macizo en el sentido de que Chile no tiene obligación permanente".

11:14 En definitiva, la Corte indica que "por 12 votos contra 3 concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico con el Estado Plurinacional de Bolivia".

11:11 "La Corte observa que Bolivia y Chile tienen una dilatada historia de diálogo, la corte no puede concluir basándose en el material presentado que Chile tenga obligación de negociar a Bolivia con el fin de que se conceda a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, por consiguiente la corte no puede aceptar el resto de argumentos de Bolivia. La Corte manifiesta que su fallo no impida a las partes a seguir su diálogo", indica el presidente de la CIJ.

11:06 "Para Chile las resoluciones de la Asamblea General de la OEA no confirman ni crean una nueva obligación. Al igual que todas las resoluciones de la OEA no hubieran podido hacerlo, Chile dice que las resoluciones de la OEA no son vinculantes. La Corte señala que ninguna de las resoluciones correspondientes indican que Chile tenga obligación alguna de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico, se resumen a recomendar a Bolivia y Chile que inicien conversaciones, las resoluciones de la OEA no son vinculantes entre sí y no pueden dar una obligación a negociar (...) La Corte no puede inferir que Chile haya aceptado una obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico", indica el presidente de la CIJ sobre las 11 resoluciones de la OEA que fueron presentadas por Bolivia como prueba.

11:03 "El mismo enfoque se da en la Asamblea General, proclamó el principio de libertad de acción en la resolución de disputas. Todo esto lleva a concluir que no hay ninguna obligación de negociar el acceso soberano en la Carta de solución pacífica de los Estados", dice el presidente de la CIJ al analizar el argumento de la OEA entregado por Bolivia.

10:57 "Bolivia aduce que las declaraciones de Chile dieron lugar a la expectativa de restitución del acceso soberano de Bolivia al mar. La negativa de Chile frustran las expectativas legítimas de Bolivia. Bolivia arguye que si bien el impedimento se centra en la posición del Estado, la doctrina de las posiciones legítimas de los Estado los trata como el derecho a fundarse en los compromisos manifestados por la otra parte. Chile considera que Bolivia no ha demostrado una expectativa legítima. La Corte señala que se pueden encontrar expectativas legítimas en laudos arbitrales, no se sigue que exista en el derecho internacional un principio que pueda dar lugar a una expectativa legítima, por tanto el argumento de Bolivia basado en las expectativas legítimas no se puede sostener".

10:54 "La Corte señala que Bolivia no ha señalado ninguna declaración que solicitara la respuesta de Chile que significara una obligación".

10:49 "Chile declaró que estaba dispuesto a procurar que Bolivia adquiriera su priopia salida al mar y a prestar oído a cualquier propuesta de Bolivia. En otra ocasión declaró su inquebrantable propósito de analizar, la relación de estos textos nio sufiere que Chile haya adquirido la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. La Corte observa que no hay pruebas de intención de Chile de negociar, la obligación de negociar un acceso soberano al mar no puede fundarse en ninguno de los actos unilaterales de Chile a los que hace referencia Bolivia", asegura el presidente de la Corte.

10:44 "En ojos de la Corte la mera mención de la cuestión marítima no puede llevar a la obligación de negociar. En base al examen de los argumentos de las partes la corte concluye que los elementos bilaterales presentados por Bolivia no representan la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico".

10:42 "La Corte concluyó el análisis de los argumentos de Bolivia analizando la Agenda de los 13 puntos, que fue anunciada por los viceministros bolivianos y chilenos de exteriores. El punto 6 se refería a la cuestión marítima. Bolivia caracteriza esta agenda como un acuerdo vincuylante, a ojos de Bolivia abarca la solución de un acceso soberano al mar", indica el presidente de la Corte.

10:39 "La Corte no encuentra ninguno de los comunicados (de 1996) a los que se refiere la menor indicación de que Chile haya aceptado una obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico", dice el presidente de la CIJ.

10:35 "Las negociaciones que siguieron a la declaración de Charaña no muestran la obligación de negociar, Chile no muestra obligación jurídica de negociar. El acuerdo de Charaña podría ser tomado como un tratado si las partes lo hubieran ratificado, pero la redacción indica más bien que tiene la naturaleza de un acuerdo político, donde se muestra la solidaridad entre ambos estados. La redacción de esta declaración no confirma la existencia de una obligación de negociar un acceso de Bolivia al Océano Pacífico", indica el presidente de la Corte.

10:32 El memorando Trucco no genera obligación de negociar, asegura el presidente de la Corte, lo mismo agregó sobre las notas de 1950 donde indicó que "no se puede deducir de estas notas que haya obligación de negociar".

10:30 "Bolivia no ha entregado a la Corte elementos de prueba suficientes que indiquen que la otra parte se cumple", asegura el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf.

10:27 "Declaraciones de 1950 no muestran la intención de las partes a vincularse", señala el presidente de la CIJ.

10:23 Chile aceptó negociaciones, pero sujeto a la victoria de Chile en el plebiscito de Tacna y Arica. Tampoco el acta revela que Chile haya aceptado negociar.

10:20 La Corte analizará cada uno de los argumentos entregados por Bolivia. "La Corte nota que en función del derecho consuetudinario internacional sobre los tratados, los acuerdos que no han sido terminados por escrito, también pueden tener valor jurídico. Esto se aplica a los acuerdos tácitos. En este sentido, la Corte recuerda que los elementos de prueba de un acuerdo tácito deben ser convincentes", dice el presidente de la Corte.

10:18 "El hecho de negociar no implica que se esté dando una obligación de negociar, para que surja una obligación de negociar, debe demostrarse una intención de las partes de vincularse jurídicamente", dice el presidente de la CIJ.

10:14 "Una obligación de negociar, no implica una obligación de llegar a un acuerdo", dice el presidente de la Corte, agregando que "Bolivia no pide a la Corte que tiene derecho a un acceso soberano al mar, declara que Chile está obligada a negociar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. En el mismo fallo de la objeción preliminar, esta presunta obligación no incluye una obligación de llegar a un acuerdo".

10:13 Ahora, la Corte analiza los argumentos de Bolivia, donde pide que "Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que lleve a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico", lee el presidente de la CIJ. "Los Estados deben iniciar las negociaciones y proseguir dichas negociaciones de buena fe", agrega el presidente.

AHORA – El Pdte @sebastianpinera, junto a los ministros @robertoampuero @andreschadwickp @ceciperez1 @gblumel, legisladores e invitados, sigue desde La Moneda el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda presentada por Bolivia pic.twitter.com/P1z6kUoFd5 — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 1, 2018

10:10 "La Corte concluye su revisión de los acontecimientos, examinando los elementos que ocurrieron entre los 90 y los años 2000", lee el presidente de la CIJ.

10:06 Debido a dificultades de la resolución del laudo entre Chile y Perú, acordaron resolver la cuestión de la soberanía sobre Tacna y Arica sobre un tratado y no con un plebiscito. Allí acordaron que Tacna pertenecía a Perú y Tacna sobre Chile.

10:03 En 1904 se firmó el Tratado de 1904, tras la declaración de dicho tratado, una serie de eventos ha sucedido entre ambas partes.

10:01 "Chile y Bolivia, obtuvieron su independencia de España en 1918 y 1825 respectivamente, al momento de su independencia, Bolivia contaba con litoral", comienza leyendo el presidente de la Corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que indicó que al inicio dará algunos antecedentes del caso.

09:58 Ingresan al salón principal del Palacio de la Paz los jueces.

09:55 Según la encuesta Cadem, el 52% de los consultados indica que no se debería respetar el fallo en caso que el resultado sea adverso a Chile.

#LaHaya | Cadem: 52% cree que no se debe respetar fallo de La Haya en caso de resultado adverso » https://t.co/byGCkLjiXu pic.twitter.com/NussYjHddo — T13 (@T13) October 1, 2018

09:45 A su llegada a La Moneda, el canciller Roberto Ampuero señaló que "vamos a estar aquí recibiendo el fallo, en nuestro país, en nuestro Palacio de Gobierno, unidos, como sinónimo de unidad, recibiendo el fallo".

Veredicto en #LaHaya | El canciller Roberto Ampuero llega a La Moneda para ver el fallo de la corte.



EN VIVO » https://t.co/hBa8GzSUuK pic.twitter.com/lmjx44zRyE — T13 (@T13) October 1, 2018

09:37 Sin hacer declaraciones llegó hasta el Palacio de la Paz la delegación boliviana encabezada por el presidente de ese país, Evo Morales.

09:30 Evo Morales agradeció el apoyo del diputado Florcita Motuda a la demanda boliviana de una salida al Océano Pacífico.

#LaHaya | Evo Morales agradece apoyo del diputado Florcita Motuda a la demanda boliviana » https://t.co/5Rmh5LWp0i pic.twitter.com/dnEwaU0yVO — T13 (@T13) October 1, 2018

09:26 El canciller boliviano, Diego Pary asegura que hoy es "el gran día", a través de su cuenta en Twitter.

3:00pm La Haya, 9:00am Bolivia

Lectura del fallo sobre la demanda marítima.



Ha llegado el gran día, en el cual conoceremos el resultado del esfuerzo de un pueblo unido y el compromiso de hombres y mujeres por nuestro reencuentro con el MAR.#MarParaLosPueblos pic.twitter.com/noIRUai8mk — Diego Pary Rodríguez (@DiegoPary) October 1, 2018

09:22 El agente de Chile, Claudio Grossman llega al Palacio de la Paz y señala que "el Tratado de 1904 no está en juego ni la integridad de nuestro país, veamos con atención los análisis jurídicos que haremos, las preguntas las agradezco y conversaremos después del fallo. Escucharemos con atención".

09:12 ¿Cuáles son los escenarios posibles tras la lectura del fallo?

09:09 A poco menos de una hora de la lectura del fallo, comienzan a llegar a La Moneda los ministros que acompañarán al Presidente Piñera.

Veredicto en #LaHaya | En La Moneda, @mxperez nos cuenta el ambiente previo a la lectura del fallo



EN VIVO » https://t.co/ohWD1PdXqi pic.twitter.com/a7IVCEKDJM — T13 (@T13) October 1, 2018

09:06 Se espera que la lectura del fallo tome cerca de una hora y media. El documento lo leerá el presidente del tribunal internacional, Abdulqawi Ahmed Yusuf.

09:03 A su llegada a La Moneda, el ministro del Interior, Andrés Chadwick indicó que "hemos escuchado demasiadas cosas del presidente Morales, un día dice una cosa, un día dice otra, dejemos de comentar lo que dice el presidente de Bolivia, y escuchemos a los jueces de La Haya".

08:52 En tanto en Bolivia, se han reunido diversos personajes y ciudadanos de la ciudad de La Paz en la Plaza Murillo, a las afueras del palacio presidencial, donde se dispusieron pantallas gigantes para que las personas puedan escuchar el fallo.

08:42 El Presidente Sebastián Piñera llega a La Moneda, sin dar declaraciones a la prensa, recibiendo los honores de la guardia de Palacio.

08:37 En tanto en La Haya, el presidente boliviano, Evo Morales almorzó acompañado de parte del equipo jurídico y los ex presidentes que lo acompañan a escuchar el fallo.

A horas del fallo de la #CIJ el presidente @evoespueblo almuerza con el equipo jurídico de #Bolivia y la comitiva que viajó hasta #LaHaya#MarParaLosPueblos pic.twitter.com/z2bAFeVt8r — Ministerio Justicia (@MinJusticiaBol) October 1, 2018

08:35 El Presidente Sebastián Piñera escuchará el fallo en La Moneda acompañado del canciller Roberto Ampuero junto a otros ministros.